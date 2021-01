AMLO alista brigadas para vacunar a adultos mayores en comunidades apartadas

Jorge Ricardo Nicolás

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que alistan la formación de brigadas, con alrededor de 120 mil servidores públicos, con el objetivo de aplicar la vacuna contra Covid-19 a adultos mayores en comunidades apartadas del país.

"Estamos buscando tener o contar con la vacuna CanSino, de una farmacéutica china, porque es una sola dosis y no requiere de mucha refrigeración. Con esa vacuna, podríamos comenzar la vacunación en las comunidades más apartadas del país, con los adultos mayores.

"Ya estamos integrando las brigadas, van a participar alrededor de 120 mil personas, servidores públicos y también voluntarios para ayudar. Estamos hablando de vacunar primero en 10 mil centros integradores, son comunidades estratégicas, un centro integrador es una comunidad estratégica a la que acuden otras pequeñas comunidades. Entonces, tenemos organización en 10 mil", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que el plan es que por semana, en cada centro integrador, una brigada vacune a 300 adultos mayores.

"En cada centro integrador (se vacunará) una semana. Es una brigada integrada por 12 miembros, 12 servidores públicos, desde luego los vacunadores, médicos también, los promotores, los que conocen las comunidades, los que van y trabajan en esas comunidades porque es donde se les entregan las pensiones a los adultos mayores; ya se tienen identificadas esas comunidades”.

"Estas brigadas van a vacunar en estos 10 mil centros integradores en una semana. En cada centro integrador hay 300 adultos mayores, de modo que -si son 10 mil centros integradores- en una semana el propósito es vacunar, teniendo la disponibilidad de la vacuna, vamos a poder vacunar a 3 millones de adultos mayores de las comunidades más apartadas", señaló.

Brigadas bajo cuidado de la Guardia Nacional

López Obrador mencionó que se avisará con tiempo a los pobladores y a las autoridades para que se alisten para la vacunación.

"Entonces, llega el día que les va a corresponder, se les va avisar con tiempo, ya estará ahí la brigada. Dos días se va aprovechar para entregar la pensión que corresponde al bimestre y ahí se vacuna, dos días, vamos a decir lunes y martes, a los que lleguen”.

"Miércoles y jueves la brigada sale a las comunidades más apartadas, están alrededor del centro integrador, porque hay muchos adultos mayores que no pueden movilizarse y hay que irlos a vacunar a sus casas", mencionó.

El mandatario aseguró que la Guardia Nacional cuidará todo el proceso de vacunación.

"La Guardia Nacional va a participar por completo en todo lo creativo de vacunación a cuidar las cosas para que no haya desvíos, o no haya maldad, de gente que quiera que las cosas no se hagan bien, pero sobre todo nos van ayudar la misma gente del pueblo como siempre".

El presidente finalizó haciendo un llamado para que la población respete su turno en cuanto a la aplicación de la vacuna y así "no haga el ridículo".

"Entonces, también el llamado es para que no vayan a ir a hacer el ridículo, porque se va a denunciar. Ya son otros tiempos, tenemos que esperar como aquí lo mencionó el doctor Hugo López-Gatell.

"Cuando nos toque y a todos nos va a tocar y nos vamos a apurar para que antes de que termine marzo los que tenemos más de 60 años ya estemos todos vacunados", agregó.

TE PUEDE INTERESAR:

Justifica Gatell sus vacaciones en Oaxaca: 'Mantuve la sana distancia'

'Si no nos ayudas, no vamos a resistir': súplica de médicos a población

Covid: Autoriza México la vacuna desarrollada por AstraZeneca