AMLO asevera que no se volverá a repetir apagón de la CFE como el de ayer

MÉXICO.- Tras el apagón de ayer lunes que afectó a más de 10 millones de personas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esto no se volverá a repetir, e informó que esto afectó a 12 entidades, pero destacó que se resolvió en dos horas.

En conferencia de prensa mañanera, el titular del Ejecutivo federal manifestó que este incidente será utilizado por aquellos que promueven la privatización de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para asegurar que la institución no sirve.

"No se va a repetir, fue un desbalance de acuerdo a lo que expresaron los técnicos. Salieron de operación unas plantas y esto generó un descontrol en todo el sistema eléctrico porque está totalmente intercomunicado el sistema eléctrico, es una red nacional, entonces cuando hay una falla, pues afecta no solo a un estado, sino a estados vecinos, como sucedió y hay sistemas de seguridad para no causar daños al sistema eléctrico, y automático entran estos sistemas de seguridad, fue lo que sucedió", dijo el mandatario.

"Fueron varios estados, 12 estados que se quedaron sin energía eléctrica. Afortunadamente en muy poco tiempo, en dos horas se restableció el servicio", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario reconoció el trabajo de los técnicos de la CFE al restablecer la energía eléctrica en las entidades afectadas.

"Yo quiero hacer un reconocimiento a los técnicos de la CFE, los trabajadores, son muy buenos, son de lo mejor, entonces van a presentar un informe el día de hoy de las causas que ocasionaron este apagón en 12 estados".

Es empresa de todos los mexicanos

El presidente López Obrador reiteró que esta falla no se volverá a repetir, pues aseguró que se cuenta con un buen servicio por parte de la CFE y señaló que cuando pasan estos incidentes, aquellos que están a favor de la privatización dirán que la CFE no funciona y que se debe de privatizar.

"Así emperezaron cuando iban a privatizar Teléfonos de México (Telmex) diciendo que era malísimo el servicio de Telmex, fueron preparando el terreno y entregaron a Telmex. Entonces hay siempre esa tentación más ahora que nos hemos propuesto fortalecer a la CFE y Pemex que son dos empresas públicas esenciales".

Aseguró que si se hubieran privatizado ambas instituciones hubiera aumentado el precio de la energía eléctrica "por eso necesitamos fortalecer a CFE, que es una empresa de todos los mexicanos".

