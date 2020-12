Video: Terremoto en Croacia deja muertos, heridos y mucha desolación

CROACIA.- Pánico y temor provocó un fuerte terremoto que sacudió Croacia este martes, el cual dejó un saldo de varios muertos y heridos, así como daños considerables en edificaciones al sureste de la capital.

De acuerdo con medios locales el sismo también se sintió en el país vecino, Eslovenia, cuyo gobierno ha tomado la decisión de cerrar su central nuclear.

Según informó el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo, se trató de un terremoto de magnitud 6,3 que sacudió 46 kilómetros al sureste de Zagreb. Al terremoto le han seguido dos réplicas, ambas de más de 4 grados.

Los expertos advirtieron a la población que se mantuviera alejada de los edificios antiguos potencialmente inestables y que se mudaran a las áreas más nuevas de la ciudad debido a posibles futuras réplicas.

Petrinja en ruinas; es un caos

El portal noticioso Vanguardia refirió que el epicentro del sismo ocurrió a las 12:19 horas en la localidad de Petrinja, donde las calles registraron una desoladora postal, allí abundaban los ladrillos caídos y polvo después de que muchos edificios quedaran completamente destruidos.

El alcalde, Darinko Dumbovic, aseguró a la emisora de Radio Croacia que "Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos".

Temblor en marzo

El 22 de marzo de 2020, tres temblores con magnitudes de hasta 5,3 en la escala de Richter sacudieron Zagreb, la capital de Croacia y sus alrededores, causando al menos un muerto y daños materiales.

El sismo tuvo una magnitud de 5.4 en la escala de magnitud de momento (Mw) y una profundidad de 10 km​ y 5.5 (Mw) según el Servicio Sismológico de Croacia. Al final del día 22 marzo, se registraron más de 50 réplicas superiores a 1.3 (Mw) después del terremoto, entre ellas 6 de magnitud 3.0​ con la mayor de 4.8 (Mw) a las 6:01 UTC. Fue el peor terremoto ocurrido en Zagreb desde el fuerte sismo de 1880.

Autoridades indicaron que 17 personas resultaron heridas, incluyendo una chica de 15 años en estado crítico; 3 personas resultaron heridas en el condado de Krapina-Zagorje, 11 en Zagreb y 3 en el condado de Zagreb. Al día siguiente se informó que 10 personas más resultaron heridas, habiendo un total de 27 personas heridas.

Es menester recordar que Los Balcanes son una zona de fuerte actividad sísmica y los sismos son frecuentes.

(Con información de Vanguardia, DW y EFE)

⚠️ #Croacia 🇭🇷 Así es la situación en #Petrinja tras el impacto del terremoto Mw 6.4, unas de las localidades más golpeada por el movimiento.



La Cruz Roja croata comenzó la labor de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.



