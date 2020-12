AMLO y Gutiérrez Müller envían mensaje navideño a los mexicanos; piden tener fe

Vicente Flores Hernandez

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un milagro el desarrollo de la vacuna contra Covid-19 en menos de un año y dijo que su arribo a México es un "acontecimiento" para tener fe en el porvenir.

"Es algo inédito, se le debe a la ciencia, a los que trabajan en este campo tan importante, el que se tenga esta vacuna", comentó el mandatario en un mensaje grabado en Palacio Nacional.

Acompañado de su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez, López Obrador afirmó que el pueblo mexicano debe mantener la fe.

"Es decir, no darnos por vencidos, nuestro pueblo siempre ha resistido calamidades porque tiene mucha fortaleza, sobre todo mucha fortaleza espiritual", expresó.

López Obrador reiteró que los primeros en ser vacunados serán los médicos y enfermeras porque se están arriesgando para salvar vidas.

Enfatizó que la vacuna es gratuita y se va aplicar de manera universal.

"Es un acto de humanismo sublime, bellísimo, son héroes, son heroínas, ellos son los primeros que van a ser protegidos por la vacuna, y luego los adultos mayores, los ancianos respetables que necesitan también protección", manifestó.

"La vacuna se va aplicar de manera universal, es decir, es para todos, para los que viven en la ciudad, para los que viven en el campo, aunque vivan en las partes más marginadas, en las sierras, donde estén, van a ser vacunados y es gratuita la vacuna".

Mandó un abrazo "cariñoso" a las familias mexicanas, en especial a aquellas que perdieron a seres queridos durante 2020.

"Ánimo y fe", exhortó.

Navidad es motivo para celebrar y no perder la fe

El mandatario afirmó que, independientemente de creencias, la Noche Buena es para celebrar, ya que se conmemora el nacimiento de un hombre que encarnaba el amor y la fe.

"Jesús, Cristo, independientemente de si somos creyentes o no, Jesús nos deja la enseñanza, su obra fundamental es de transformación", mencionó.

"Y tiene que ver con la defensa de los pobres, de los desposeídos, de los que sufren, de los enfermos y también tiene que ver con la fe en el porvenir, y no se limita a lo religioso".

El presidente además recordó que el expresidente Juárez decía que no había que perder la fe y tenía una fe inquebrantable en la causa que defendía.

En su oportunidad, Gutiérrez también hizo énfasis en que la Navidad es motivo para celebrar y no perder la fe.

Tras desear "lo mejor" a las familias mexicanas, sostuvo que el "porvenir viene mejor", por lo que llamó a confiar en que así será.

"Estamos en condiciones distintas esta vez, nos han pedido quedarnos en casa, no visitar familiares, pero este no puede ser un motivo para no celebrar y no dejar de tener fe".

Es Nochebuena y, a pesar de los difíciles tiempos que atravesamos, debemos mantener la fe en el porvenir. Abrazos fraternos a todas y todos. pic.twitter.com/HwJKkhcERR — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 25, 2020

