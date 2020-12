¡Retirarse no es una opción! Cristiano Ronaldo espera jugar muchos años más

Acercándose a su cumpleaños 36 en febrero, Cristiano Ronaldo no tiene intención alguna de aflojar el paso.

"Aún me siento bien, agudo y en un buen momento en mi vida", dijo el astro de Juventus y de Portugal den una entrevista en video. "Espero jugar muchos, muchos años más, pero nunca se sabe".

El delantero tiene otra campaña más en su contrato con la Juve, que expira en el 2022, pero la idea de retirarse ni siquiera asoma.

"Su uno está motivado, no importa. Cristiano ahora está buen", dijo. "Cuando hablo con los jóvenes siempre les digo: 'Disfruta el momento, porque nunca sabes qué va a suceder mañana. Algo puede pasar en tu vida con tu familia'".

Feliz también de haber ganado títulos con el Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid y Juventus. Tras haber ganado la Eurocopa con Portugal en el 2016, la Copa del Mundo es el único trofeo grande que le ha eludido.

"Yo gano títulos con todos los clubs con que he jugado", dijo Cristiano. "Pero la Copa del Mundo, es un sueño".

Para entonces, Cristiano espera estar jugando de nuevo en estadios llenos, algo que las restricciones por la pandemia aún impiden en Italia. El año próximo Portugal defenderá su corona europea.