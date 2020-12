Portugal: Cristiano Ronaldo es nombrado el mejor jugador del siglo

Ciudad de México.- El portugués Cristiano Ronaldo sigue obteniendo premios y galardones por su excelente carrera en el futbol profesional.

Tan sólo unos días después de recibir el premio Golden Foot 2020, galardón que consiste en una réplica del pie derecho del ganador bañada en oro y que se otorga a un jugador en activo con al menos 28 años en Italia, el portugués fue elegido en los Globe Soccer Awards como el mejor jugador del Siglo.

El galardón es por ser el mejor jugador de futbol profesional del 2001 al 2020 y fue entregado por SS el Jeque Ahmed bin Mohammed y Rashid Al Maktoum, presidente del Consejo de Deportes de Dubai.

👑 Cristiano Ronaldo of ⚪️⚫ Juventus and 🇵🇹 Portugal national team crowned 'Player of the Century' at the 2020 Dubai #GlobeSoccer Awards @cristiano @dubaisc @juventusfc @selecaoportugal #Bvlgari pic.twitter.com/PikhwNyhfA