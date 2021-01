Nos han robado las elecciones; vayan a casa: Trump a manifestantes

Washington.- En mensaje en video, Donald Trump pide a simpatizantes "irse a casa" pero sigue atacando resultado electoral.

“Entiendo nuestro dolor, nos han robado las elecciones, vayan a casa, vayan a casa con paz”, dijo el presidente de Estados Unidos.

Paralelamente, el vicepresidente Mike Pence pidió a los manifestantes que abandonen el Capitolio de inmediato, yendo más allá que el mandatario Donald Trump, quien sólo pidió a sus simpatizantes “mantenerse pacíficos”.

En un tuit emitido el miércoles en la tarde, Pence dijo que “este ataque contra nuestro Capitolio no será tolerado, y los implicados serán enjuiciados con todo el peso de la ley”.

The violence and destruction taking place at the US Capitol Must Stop and it Must Stop Now. Anyone involved must respect Law Enforcement officers and immediately leave the building.