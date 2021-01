El capitalismo es explotador, patriarcal y criminal: EZLN desde Chiapas

Chiapas.- Al cumplirse este viernes 27 años del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el grupo rebelde aseguró que la supervivencia de la humanidad depende de la destrucción del capitalismo.

“El verdugo es un sistema explotador, patriarcal, piramidal, racista, ladrón y criminal: el capitalismo”, sentenció.

El EZLN sostuvo que no es posible reformar el sistema capitalista, ni educarlo, atenuarlo, limarlo, domesticarlo o humanizarlo. "El compromiso es luchar en todas partes y a todas horas, cada quién en su terreno, contra este sistema hasta "destruirlo" por completo", sentenció.

Cientos de organizaciones, artistas, escritores, intelectuales y de más de una treintena de países; el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Consejo Indígena de Gobierno (CIG), acordaron realizar en los cinco continentes, encuentros, diálogos, intercambios de ideas, experiencias, análisis y valoraciones entre quienes se encuentran "empeñados", desde distintas concepciones y en diferentes terrenos en la lucha por la vida.

En la primera parte de "Una declaración… por la vida", difundida este viernes, se establece que los encuentros en Europa se realizarán, de julio a octubre de este año, con la participación de una delegación mexicana integrada por el CNI-CIG, el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala y el EZLN.

En fechas posteriores, aún sin precisar, se realizarán las reuniones en Asia, África, Oceanía y América.

"Una declaración… por la vida", suscrita por el comandante don Pablo Contreras y el Subcomandante Insurgente Moisés, a nombre del EZLN, enfatizaron que la supervivencia de la humanidad depende de "la destrucción del capitalismo", por ende, "no nos rendimos, no estamos a la venta y no claudicamos", remarcaron.

De manera previa, aseveraron, durante estos meses que han establecido contacto entre ellos, en su condición, entre otros, de mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, queer, hombres, grupos, colectivos, asociaciones, organizaciones, movimientos sociales y pueblos originarios.

Con esa visión, invitaron a quienes comparten las mismas preocupaciones y luchas a sumarse, que participen y hagan suya "esta declaración por la vida".

Afirmaron que "no es posible reformar el sistema capitalista, ni educarlo, atenuarlo, limarlo, domesticarlo o humanizarlo", por tanto, el compromiso es luchar en todas partes y a todas horas, cada quién desde su espacio, contra ese sistema "hasta destruirlo por completo".

Asimismo, expresaron "la certeza" de que la lucha "por la humanidad es mundial". Y así como la destrucción en curso no reconoce fronteras, nacionalidades, banderas, lenguas, culturas ni razas, la lucha por la humanidad es en todas partes, "todo el tiempo”.

Es decir, la igualdad de la humanidad está en el respeto a la diferencia. "En su diversidad está su semejanza", subrayaron.

El documento lo firman más de 30 mexicanos. Destacan Pablo González Casanova, Gael García Bernal, Juan Villoro, Daniel Giménez Cacho y Alfredo López Austin.

