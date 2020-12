Firma Trump ayuda a afectados por covid; evita el cierre del gobierno

Washington.- El presidente Donald Trump firmó un paquete de ayuda económica de 900 mil millones de dólares que entregará dinero a empresas e individuos afectados por la pandemia. También evita el cierre del gobierno.

Dos personas familiarizadas con la acción del presidente dijeron a The Associated Press que el presidente ha firmado la medida. No estaban autorizados a discutir el asunto públicamente y solicitaron el anonimato.

El proyecto de ley incluye 1.4 mil millones de dólares para financiar las agencias gubernamentales hasta septiembre y contiene otras prioridades de fin de sesiones legislativas, como dinero para los sistemas de tránsito y un aumento en las prestaciones de cupones de alimentos.

Los demócratas prometen más ayuda una vez que el presidente electo Joe Biden asuma el cargo, pero los republicanos indican que verán cómo transcurren las cosas antes de emprender más acciones.

La ayuda económica por desempleo para millones de estadounidenses que enfrentan dificultades para llegar a fin de mes estaba por expirar el sábado a la medianoche a menos que el presidente Donald Trump firmara la iniciativa de fin de año de asistencia por COVID y de gasto, considerada un acuerdo concertado antes de las repentinas objeciones del mandatario.

La negativa de Trump a firmar el paquete bipartidista ante su exigencia de mayores cheques de asistencia por COVID y sus acusaciones de un gasto “selectivo” pudo causar un cierre del gobierno federal cuando se quedara sin dinero a las 00:01 del martes en medio de la pandemia.

Trump arremetió contra el plan de la iniciativa de entregar cheques de asistencia por COVID de 600 dólares a la mayoría de los estadounidenses e insistió en que deberían ser de 2 mil dólares.

Los republicanos de la Cámara de Representantes rechazaron de inmediato la idea durante una sesión especial de Nochebuena. Sin embargo, Trump no cambió de parecer.

El presidente electo Joe Biden pidió a Trump que firme la iniciativa de inmediato debido a que dos programas federales de asistencia por desempleo estaban por expirar el sábado.

