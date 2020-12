Fuerte explosión sacude el centro de Nashville, reportan que el acto fue intencional

Nasville, Tennesee, EE.UU.- La policía de Nashville piensa que la explosión que sacudió el centro de la ciudad en la mañana de Navidad fue un acto deliberado.

El portavoz policial Don Aaron dijo que se piensa que la explosión de las 6:30 am, que destrozó ventanas y dañó edificios, fue “un acto intencional”. Previamente, las autoridades dijeron que pensaban que un vehículo estuvo involucrado en la explosión.

Dijo que tres personas fueron llevadas a hospitales del área para tratamiento, aunque ninguna estaba en condición crítica.

Humo negro y llamas se veían el viernes por la mañana alzándose del área, que está llena de bares, restaurantes y otros establecimientos minoristas y es considerada el corazón del turismo en la ciudad.

Los edificios en el área inmediata y más allá fueron sacudidos por una explosión escuchada temprano en la mañana de la Navidad.

Policías y bomberos estaban en el sitio, además de investigadores del FBI y del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

La oficina de emergencias de Nashville le dijo a la televisora WKRN que un vehículo recreacional estacionado explosionó y dañó varios edificios. No se reportaron heridos de gravedad de inmediato.

