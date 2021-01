Harry Styles sorprende con estreno de video en Año Nuevo

Fidel Orantes

CIUDAD DE MÉXICO.- Harry Styles sorprendió a sus fans con un regalo de Año Nuevo: el video de la canción "Treat People With Kidness".

En las primeras horas del 2021, el británico de 26 años lanzó el clip del tema, incluido en su más reciente álbum, Fine Line.

La producción cuenta con la participación de la actriz ganadora del Emmy Phoebe Waller-Bridge, quien baila junto al ex integrante de One Direction.

