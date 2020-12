Mario Bautista reconoce que el 2020 ha sido el mejor año de su vida

MÉXICO.- Mario Bautista reconoce al 2020 como el mejor año de su vida. El cantante mexicano explica que, aunque nos que lo hicieron crecer en lo personal y profesional.

En marzo fue acusado de abuso de menores y tuvo que atravesar un proceso legal que permeó su carrera, sin embargo, él continuó haciendo música. Su próximo disco, asegura, lo compuso durante la pandemia.

"Con todo y calumnia estamos parados de pie, felices y agradecidos y hasta la lección que nos dio a todos me encantó, yo no me vi involucrado en ningún momento con ese chisme porque estoy vibrando en una energía y no quiero dejar que esa energía del chisme y las mentiras entre a mi vida", dijo Bautista.