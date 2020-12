Yalitza empodera a las mujeres; será narradora en una serie feminista

Ciudad de México.- Yalitza Aparicio, nominada al premio Oscar por su trabajo en la cinta ROMA, narrará la historia de mujeres que desafiaron y sobrevivieron a conflictos armados alrededor del orbe.

Esto a través de la serie "Peace, peace, now, now", coproducida por la activista Lydia Cacho y dirigida, entre otras, por Isabel Coixet ("Mi vida sin mí") y Pepa San Martin ("Rara").

"Mujeres que hicieron historia y cuyas historias, en algunos casos, permanecían en la oscuridad. Los capítulos de esta primera tanda contarán la historia de mujeres que sufrieron los episodios de una guerra en México, Colombia, Chile y Guatemala", se informa a través de un comunicado.

Además de Yalitza, las narradoras serán Daniela García ("Una mujer fantástica"), Shirley Manson, líder del grupo de rock Garbage y Ester Expósito ("Élite").

"Peace, peace, now now", está confeccionado en su mayoría por mujeres, bajo la producción de Jaime Villarreal y las empresas Alto Andes Films y Talent on the road, liderada esta última por chicas.

"Otras tantas se encargarán de levantar el proyecto y producir este ambicioso retrato de la guerra desde el punto de vista femenino", se establece en el texto.

"A pesar de que el mundo no se encuentra en las mejores condiciones de su historia por culpa de una pandemia, en algunos países se han vivido momentos peores en la historia reciente", apunta.

Después de que saltó a la fama, la actriz Yalitza Aparicio, se ha dedicado a enaltecer el orgullo que siente por su estado natal, Oaxaca y por el empoderamiento de las mujeres.

Además de estar en la industria cinematográfica, la moda y ser portavoz de causas humanitarias y con perspectiva de género al ser embajadora de buena voluntad por la Unesco.

Yalitza Aparicio Martínez nació en el estado de Oaxaca en 1993. Es una actriz de cine y docente mexicana, principalmente reconocida por su participación en la película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón en 2018.​ La revista Time la clasificó como “la mejor actuación de 2018”

