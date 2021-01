La modelo Pamela Rodríguez acusa a su exnovio de meterla al mundo de las drogas

PARAGUAY.- La modelo paraguaya Pamela Rodríguez fue sincera con sus fans y dijo que tiró toda su carrera al inmiscuirse en el mundo de las drogas.

La polémica denuncia se dio en las redes sociales de la modelo. Ahí detalló que su exnovio Cristhian Cariboni le metió "todo tipo de porquerías" a su organismo.

"Quiero que hoy sepa todo mi entorno que este tipo es un vividor y manipulador drogadicto que arruinó mi vida, para que tengan en cuenta el día de mañana. Que si me fui a la pu*a no fue por mi estúpida voluntad, a mí me tenían drogada y aprisionada", indicó en su cuenta de Instagram y que retomó el "Diario Popular", de Paraguay, para hacer la denuncia.