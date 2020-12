Netflix adelanta estreno de la tercera temporada de 'Cobra Kai'

MÉXICO.- Los fanáticos de Cobra Kai se encuentran contando los minutos para el estreno de la tercera temporada de esta serie que se convirtió en todo un éxito para Netflix. La buena noticia es que la serie se estrena el 1 de enero (no el 8, como se había anunciado antes), y la mala es que uno de los personajes que ayudó al resurgimiento del dojo Cobra Kai, quedó fuera de los nuevos episodios.

En esta nueva entrega por fin sabremos qué fue lo que pasó con Miguel (Xolo Maridueña) tras la terrible caída que sufrió en su escuela, tras una pelea con Robby (Tanner Buchanan). Pero como no todo es miel sobre hojuelas, con el adelanto del estreno también llegó una mala noticia, pues Nichole Brown, la actriz que interpretaba a Aisha Robinson, ya no aparecerá en los nuevos episodios de la tercera temporada, y eso nos rompe un poco el corazón.

Durante las dos primeras temporadas de la serie, Aisha fue una pieza relevante dentro de la historia, de hecho se colocó rápidamente dentro del grupo de los aprendices más avanzados del dojo Cobra Kai, cuyo sensei era Johnny Lawrence (William Zabka). A pesar de que su fuerza y su tenacidad hizo que creara un lazo especial con miles de fans de la serie, fue la propia actriz quien confirmó, a través de sus redes sociales, que ya no estaría en la tercera temporada.

En sus historias de Instagram escribió: "Oficialmente no estaré en la temporada 3 de Cobra Kai. Lamentablemente, pero agradecida por la oportunidad". Esta serie representó el debut actoral de Nichole Brown, y por lo que se sabe, no cuenta con ningún otro proyecto en puerta. Su despido genera muchas dudas, ya que no se trataba de un personaje de relleno, pues Aisha formó parte de la batalla escolar en el final de la segunda temporada de Cobra Kai, también tenía una relación muy cercana con Samantha LaRusso (Mary Mouser) y con Tory (Peyton List), además de que sus habilidades en el karate eran envidiables.

Producción no encontró lugar para Aisha Robinson en 'Cobra Kai 3'

Brown señaló que los miembros creativos de la producción señalaron que no le pudieron encontrar un lugar al personaje de Aisha en la tercera temporada, lo cual no nos parece del todo congruente, pues esta chica podía crecer aún más dentro de la historia. Nichole ha dejado de publicar contenido sobre su personaje en la serie y Netflix no se ha pronunciado sobre el tema, así que lo único que nos queda es esperar al 1 de enero para ver cómo explicarán la ausencia de Aisha.

