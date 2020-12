La OMS niega evidencia de que la nueva cepa de coronavirus sea más letal

Madrid.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado este lunes de que por ahora no hay pruebas que demuestren que la nueva cepa de coronavirus detectada en Reino Unido sea "más mortal" o provoque una enfermedad "más grave".

"Estamos trabajando con científicos e investigadores para ver cómo se comporta el virus", ha dicho Tedros en una rueda de prensa, para insistir en la necesidad de frenar la transmisión del virus "lo más rápido posible", alertando de que cuanto más se le permita diseminarse, "más probabilidades hay de que mute".

En este sentido, la doctora responsable de enfermedades emergentes y zoonosis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove, ha informado de que lo que en la actualidad se ha observado, respecto a esta nueva cepa, es que sí parece que tenga una mayor transmisibilidad, si bien ha señalado que Reino Unido está analizando todos los aspectos relativos a esta cepa.

"Por ahora no hay pruebas de que haya un aumento de la gravedad asociado a esta variante. Se está trabajando para estudiar la transmisión del virus y aumento de la misma para determinar cómo se transmite esta variante, pero todavía no sabemos que este virus vaya a cambiar su severidad o el valor de las vacunas", ha enfatizado el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Michael Ryan.

