Pelosi amarra otro período como líder de la Cámara de Representantes en EEUU

Washington.- Nancy Pelosi fue reelegida el domingo por estrecho margen como presidenta de la Cámara de Representantes y encabezará la leve mayoría demócrata en esa instancia legislativa en momentos en que el presidente electo Joe Biden enfrenta un difícil rumbo para producir iniciativas tendentes a superar la pandemia, reactivar la economía y abordar otras prioridades partidistas.

Era ampliamente previsible que la demócrata de California, que ha estado al frente de su partido en la cámara baja desde 2003, repetiría en el cargo, la única mujer que lo ha desempeñado. Pelosi obtuvo 216 votos frente a 209 del representante Kevin McCarthy, republicano de California, que será de nuevo líder de la minoría en esa cámara.

I am honored to be nominated by my colleagues to serve as the Speaker of the House for the #117thCongress. https://t.co/5YPoAmeOyl