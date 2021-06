MÉRIDA, Yuc.- Familiares de don Juan Jaime Rosado, un abuelito de más de 100 años conocido por rentar los famosos trici-aviones del Parque Zoológico del Centenario, lamentaron su fallecimiento en redes sociales, donde dieron a conocer la admiración y cariño que le tenían.

El señor contaba con 107 años de edad al momento de su muerte, según sus familiares y una de sus nietas escribió un emotivo mensaje para despedirlo.

“Llegó un momento en que así lo vimos como un super hombre de 107 años imparable, toda su vida andaba en bicicleta, comía sano, leía su periódico sin lentes, caminaba distancias larguísimas y no dejaba de pensar en cómo mejorar su creaciones, sus aviones. Toda mi niñez la pasamos en su taller de carpintería, que fue nuestro parque de diversiones. ¡Ya lo creo que sí! Una de sus frases. Mi abuelito Juan no es por nada pero es y será una leyenda, y me siento muy orgullosa de ser su nieta! Descanse en paz”.

En Mérida, don Juan era muy conocido por su labor en el Centenario y en una entrevista del 2016 brindada a Sipse Noticias, explicó que toda su vida se dedicó a la carpintería y se le ocurrió crear los trici-aviones, en 1945, un día que su hija le pidió un avioncito como regalo.

Una leyenda

Décadas después don Juan perfeccionó su idea al grado de convertirla en un negocio rentable, puesto que miles de niños acudieron al Centenario en los últimos años para disfrutar de un paseo a bordo de los famosos trici-aviones, una creación 100% yucateca.

Su creación tuvo tal éxito que al día de hoy, tras el reciente fallecimiento de don Juan, numerosas personas lo recuerdan y le dieron el pésame a la familia, que tuvo la dicha de conocer su fortaleza y tesón para luchar por seguir trabajando a pesar de su edad. Descanse en paz don Juan Jaime Rosado.

