Adolescentes de 30 municipios de Yucatán recibirán segunda dosis del 17 al 21 de enero

MÉRIDA, Yucatán.- La campaña de vacunación contra el coronavirus Covid-19 sigue en Yucatán, por lo que se dio a conocer que del 17 al 21 de enero se llevará a cabo una nueva fase de este proceso en el cual se efectuará la aplicación de segundas dosis de la farmacéutica Pfizer para adolescentes de 15 a 17 años de edad en 30 municipios.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Yucatán y la Secretaría de Bienestar la vacunación se realizará de la siguiente forma:

Lunes 17 de enero: Tahdziú, Kinchil, Dzidzantún, Hocabá, Temax y Abalá.

Martes 18 de enero: Opichén, Baca, Chikindzonot, Tixméhuac, Dzilam González y Cuzamá.

Miércoles 19 de enero: Samahil, Chankom, Hoctún, Maní, Kantunil y Mayapán.

Jueves 20 de enero: Dzan, Sacalum Huhí, Tixpéual, Tetiz y Uayma

Viernes 21 de enero: Chocholá, Dzitás, Cansahcab, Tekom, Kaua y Santa Elena.

Módulos de vacunación

Respecto de los módulos de vacunación, se informó que en los municipios de Tahdziú, Chikindzonot, Samahil, Chankom, Maní Kantunil, Dzán, Uayma, Dzitás, Tekom y Santa Elena estarán a cargo de la SSY.

Para Kinchil, Dzidzantún, Hocabá, Temax, Abalá, Opichén, Baca, Tixmehuac, Dzilam González, Cuzamá, Hoctún, Mayapán, Sacalum, Huhí, Tixpéual, Tetiz, Chocholá, Cansahcab y Kaua corresponderá al IMSS Bienestar.

Requisitos de vacunación

Cabe recordar que los adolescentes que acudan a vacunarse deben presentar su comprobante de aplicación de la primera dosis de la vacuna, así como su Clave Única de Registro de Población (CURP) a fin de acreditar la edad de los interesados, así como el registro en la plataforma del Gobierno federal.

Se reitera que no se estará aplicando vacunas a quienes no cumplan con los requisitos, por lo que se invita a no acudir si no cuentan con la documentación porque no serán vacunados y para evitar aglomeraciones.

Recomendaciones

Se recomienda a la población lo siguiente:

-No es necesario llegar con horas de anticipación.

-Tomar alimentos antes de acudir a la cita.

-Usar ropa cómoda y de manga corta.

Módulos permanentes de vacunación en Yucatán

Hay que recordar que, desde noviembre pasado se encuentran abiertos en Yucatán módulos de vacunación permanentes para que las personas que no han recibido la vacuna contra el coronavirus o quienes no han completado su esquema de dosis.

En Mérida, los módulos de vacunación se ubican en el Centro de Salud Urbano de la colonia Santa Rosa de la SSY, la Unidad de Medicina Familiar 59 del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Unidad de Medicina Familiar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en la colonia Lindavista.

En tanto, en el interior del estado, los módulos están ubicados en el Hospital General de Tekax y el Centro de Salud de Ticul. En Valladolid, en el Almacén Jurisdiccional de Vacunología; en Izamal, en el Hospital Rural; en Motul, en el Hospital General de Subzona No. 3 y en Tizimín, en el Centro de Salud.

