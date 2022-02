Advierten a jóvenes sobre el robo de datos por medio de las redes sociales

MÉRIDA, Yucatán.- Es importante que la ciudadanía, principalmente los jóvenes, sean más cuidadosos en todo lo que comparten en sus redes sociales, pero de igual manera se deben diseñar leyes en materia de manejo de datos digitales y seguridad informática, señaló el coordinador de la Licenciatura en Ciencias de la Computación de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), Enrique Ayala Franco, como parte de la conferencia “Ciberseguridad en plataformas digitales y redes”.

Como parte de las celebraciones por el 20 aniversario del Sistema Informativo Canek de la Facultad de Derecho se realizó dicho evento, en donde se dijo que existe la probabilidad de que la ciberdelincuencia continúe en crecimiento los próximos años, y de la necesidad de más expertos en el tema.

“Es indispensable que la gente entienda que no debe compartir mucho de su vida en redes sociales, esta es la principal fuente de información de los ciberdelincuentes, el correo y la navegación no son totalmente seguros, por ello deben ser conscientes y verificar que los sitios que visitan y los datos que comparten no los ponen en peligro”, expuso.

Ayala Franco puntualizó que en la actualidad la sociedad es cada vez más dependiente de las redes sociales virtuales, donde se comparte información financiera, educativa, médica y personal que sirve a la actividad ilícita digital para extorsionar o causar algún daño.

Para estar protegidas, las personas deben guiarse por lo que se conoce como la tríada C-I-D, que significa: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad, garantizando que el internet protege la privacidad de datos, contiene información precisa y confiable y siempre estará accesible para las personas autorizadas.

Sobre cómo darse cuenta de que están siendo víctimas de un llamado “malware”, o ataque; entre las características están la lentitud en el equipo, fallas en archivos, programas o documentos desconocidos, anuncios o ventanas que se abren y envío de correos sin conocimiento del usuario.

Para evitar esto recomendó contar con un antivirus actualizado, descargar programas de páginas verificadas, mantener actualizados el sistema operativo y navegador, entre otros.

De acuerdo con el ponente, tres de cada cuatro de los ataques cibernéticos son por dinero; el 94 por ciento de estos se envía por correo electrónico; más del 85 por ciento son por suplantación de identidad, mientras que uno de cada 36 celulares Android que circulan tienen instaladas aplicaciones peligrosas desde el origen.

