Advierten que el precio del kilo de limón seguirá por arriba de los 30 pesos

MÉRIDA, Yucatán.- Productores yucatecos del limón esperan mantener el precio del producto en indicadores altos y por arriba de los 30 pesos el kilogramo, al menos hasta el próximo período de Semana Santa, lo que ayudará a tener buenas ganancias para quienes cosechan este cítrico, para que después de esas fechas se tenga una normalización en los costos, adelantó la Federación Agronómica de Yucatán (FAY).

El presidente de la FAY, Francisco Martín Gamboa Suárez, refirió que los precios del cítrico en las zonas de cosecha se han pagado a entre 600 y 700 pesos el huacal, mientras que en los mercados y centros de abastecimiento se dispara el costo hasta los mil 200 y mil 400 pesos cada huacal.

Indicó que las condiciones del clima, que no permitieron mantener el limón en las zonas de cultivo, fueron factores que propiciaron que el precio se disparara. “El cambio climático ha perjudicado mucho a los productores del limón, sin duda es una época complicada”, dijo.

Y agregó que muchos productores se han comenzado a poner de acuerdo para que no cosechen a diario y que se haga al menos cada segundo o tercer día con la finalidad de mantener estos precios al menos hasta Semana Santa, además las condiciones del clima actual han ayudado a que el producto no quede amarillo y no se seque el jugo.

“Se están poniendo de acuerdo los citricultores para no cosechar, para que se mantenga el precio, es el momento en el que ellos pueden aprovechar porque sí les ha pegado muy fuerte la situación”, aseveró.

Gamboa Suárez detalló que el kilogramo del limón se comercializa actualmente entre los 30 y 40 pesos, aunque hay lugares en donde pueden llegar a 50, costos que se estima se mantengan en los mismos rangos hasta el período de cuaresma y Semana Santa.

“Esperamos que el precio se mantenga así por lo menos hasta Semana Santa, porque la naranja está a punto de terminar la cosecha y se va a vender más cara; los productores del cítrico esperan que las condiciones del clima los sigan ayudando para mantener ese precio”, reveló.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) del Gobierno del Estado, tan sólo en el año que concluyó, el limón persa representó cinco mil 500 hectáreas de cultivo y una producción de 97 mil toneladas en Yucatán, lo que significó el 28.9 por ciento de un total de 19 mil hectáreas de cítricos con los que cuenta esta entidad, es decir: lima, mandarina, toronja, naranja agria y el propio limón.

