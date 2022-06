Alejandro Fernández se toma un 'break' en Yucatán y sobrevuela el Estado

MÉRIDA, Yuc.-Para tomar un descanso de su gira "Hecho en México" por casi toda Latinoamérica, el famoso cantante de música regional mexicana Alejandro Fernández se encuentra en Mérida con unos amigos, y este lunes saludó a sus fans desde la capital yucateca por redes sociales.

“En el inter de la gira de Centroamérica, me dí un break y me vine aquí con mis amigos de Mérida que me están tratando de maravilla”, expresó El Potrillo en una historia de Instagram.

Además, el cantante compartió el momento en el que sobrevoló Yucatán a cargo de unos pilotos privados, los cuales lo llevaron a recorrer el cielo de Mérida y otros municipios para disfrutar de sus bellezas desde las alturas.

Cabe mencionar que apenas el pasado mes de mayo, Alejandro Fernández también estuvo en Mérida con esta misma gira, ofreciendo un concierto en el Foro GNP.

Alejandro Fernández en Yucatán

En esa ocasión El Potrillo se hospedó en un lujoso hotel a las afueras de Mérida, y es muy probable que en esta nueva visita también se encuentre un algún lujoso complejo turístico.

Hasta el momento, no se ha confirmado cuántos días estará en Mérida, pues su gira ’Hecho en México’ tiene que continuar, aunque como él mismo lo anunció se espera que comparta varias actividades que realizará en Yucatán.

El Potrillo presume en sus redes su visita a Yucatán. pic.twitter.com/F6LdKgJKBs — novedadesyuc (@NovedadesYuc) June 13, 2022

