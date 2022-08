Este viernes se activó un boletín de búsqueda para localizar a José Rodrigo Gayosso May, de 29 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado 15 de agosto en la colonia Industrial de Mérida, Yucatán.

La familia angustiada pide la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero del joven, quien la última vez que se le vio vestía playera de color azul oscuro con logotipo del club de fútbol América, pantalón de color arena, gorra tipo militar, canguro blanco con diversos colores y tenis de color negro.

José es de tez morena, cabello lacio y corto, ojos de color negro, mide 1.56 metros y de complexión regular.

Como características especiales se menciona que el joven usa aretes en ambas orejas y tiene los siguientes tatuajes: la silueta de una rosa en el brazo izquierdo, la imagen de una calavera de fuego en el brazo derecho, la letra “W” arriba de la palma derecha y coronas con la inicial de la letra “R” en la espalda.

Si la has visto favor de comunicarte al 9999 -30-32-50, extensión 41164 - 41127.

La Unidad Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas solicita de su apoyo para la búsqueda y localización del C. JOSÉ RODRIGO GAYOSSO MAY de 29 años de edad, en atención al acta número GS/197/2022. pic.twitter.com/UAnfaajCjI