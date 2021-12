¡Atención! Este martes inicia vacunación de adolescentes de 15 a 17 años de Mérida

MÉRIDA, Yucatán.- Atención, padres de familia y tutores, recuerden que mañana empieza en Yucatán la aplicación de la vacuna con coronavirus a menores de 15 a 17 años de edad, jornada que se realizará en Mérida así como en 67 municipios más del interior del estado.

Las primeras dosis de la farmacéutica Pfizer llegaron la semana pasada, para posteriormente informarse de las fechas de aplicación, y lo más importante, que serían para jóvenes en ese rango de edad, sin necesidad de que tengan comorbilidades.

La vacunación arrancará mañana y concluirá el próximo domingo 12 de diciembre. Mañana se atenderá a los menores nacidos en enero y febrero, el miércoles a los nacidos en marzo y abril, jueves para mayo y junio, viernes para julio y agosto, sábado para septiembre y octubre, y finalmente el domingo, para los nacidos en noviembre y diciembre.

Los horarios de atención en los módulos será de las 8:00 horas a las 18:00 horas, de acuerdo con lo que informaron la Secretaría de Salud estatal (SSY) y la Secretaría de Bienestar.

En Mérida, estarán ubicados en la Unidad Deportiva Inalámbrica y en el Gimnasio Polifuncional, y para este proceso, es requisito presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP) a fin de acreditar la edad de los interesados, así como el registro en la plataforma del Gobierno federal.

En el interior del estado, los días 7 y 8 de diciembre se aplicará la dosis a los menores de 15 a 17 años de Ticul, Motul y Hunucmá, y del 7 al 9 de diciembre en Kanasín, Valladolid, Tizimín, Umán, Progreso, Chemax y Tekax,

También, como única fecha, el miércoles 8 de diciembre se aplicará en los municipios de Espita, Halachó, Yaxcabá, Temozón, Tecoh, y Tzucacab, además en los días 8 y 9 del mismo mes, se administrarán en Oxkutzcab, Peto, Izamal y Maxcanú.

El jueves 9 de diciembre se aplicarán en Tixkokob, Acanceh, Conkal, Tinum, Muna, Chichimilá, Akil, Seyé, Tekit y Sotuta; el viernes 10 en Tixcacalcupul, Buctzotz, Timucuy, Celestún, Panabá, Homún, Cacalchén, Teabo, Tahdziú y Kinchil; y el sábado 11 en Kinchil, Dzidzantún, Hocabá, Abalá, Opichén, Baca, Chikindzonot, Tixméhuac, Dzilam González, Cuzamá, Samahil, Chankom, Hoctún, Maní, Kantunil, Mayapán, Dzán, Sacalum, Huhí, Tixpéhual, Tetiz, Uayma, Chocholá, Dzitás, Cansahcab, Tekom y Kaua.

No hay que olvidar que las vacunas no se aplicará a quienes no cumplan con los sencillos requisitos antes mencionados, así que no olvide cumplir con ellos que es muy fácil.

Se recomienda a la población lo siguiente: No llegar con horas de anticipación. Tomar alimentos antes de acudir a la cita. Usar ropa cómoda y de manga corta.

