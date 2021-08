Hoy, día clave en el juicio contra policías por el caso de José Eduardo

MÉRIDA, Yucatán.- Hoy a las 10:00 horas se llevará a cabo la segunda audiencia de vinculación a proceso sobre el caso del joven José Eduardo “N”, en el Centro de Justicia Oral de Mérida, debido a que ayer las partes solicitaron diferirla para poder aportar más datos de prueba.

El juez de control del Primer Distrito Judicial del sistema penal acusatorio, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, accedió a posponer la diligencia relacionada con los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, tortura y violación agravadas, hechos ocurridos los días 21 y 22 de julio en esta ciudad.

Precisó que las nuevas pruebas son grabaciones de las cámaras de comercios cercanos a donde supuestamente ocurrió la detención de José Eduardo y mostrarían el recorrido de los vehículos de la policía en ciertas calles del primer y segundo cuadros de la ciudad.

“Se le está dando tiempo a la defensa para que conozca esta información y decida si la usan. Hasta ahora, las pruebas aportadas de ambas partes son informes policiacos, declaraciones y vídeos que la corporación hizo”, indicó el juzgador.

El juez Rómulo Antonio Bonilla Castañeda señaló que a las 10:00 horas se abrirá a debate la presentación de los videos y datos de prueba, indicando que la defensa pidió tiempo para analizar los videos que les han sido proporcionados y los que les deben entregar, “para que se obtenga información de unas cámaras de comercios ubicados en la zona donde fue la detención y de calles del centro de Mérida donde, al parecer, fue detenido".

"Las partes tendrán oportunidad de conocer el contenido de esta información y mañana considerar si es de utilidad para el debate, al resolverse la situación, entretanto tendremos los elementos suficientes para determinar si siguen en prisión preventiva oficiosa".

Bonilla Castañeda dijo que la detención de los policías se llevó a cabo debido a una orden de aprehensión obsequiada por un juez, y destacó que el caso se resolverá de manera imparcial.

Confía la defensa en que policías saldrán libres

En tanto, la defensa de los imputados está confiada que sus clientes saldrán libres por inconsistencias en la carpeta de investigación.

El abogado David Araba Dorantes Cabrera señaló que “la Fiscalía esperó hasta el último minuto para entregar unos videos, lo cual apenas sucede el día de ayer -miércoles- a las 13:30 horas. Tuvimos apenas únicamente el día de ayer para revisar estos videos, lo cual afortunadamente pudimos hacer, pero es claro y es evidente que la Fiscalía está pretendiendo ocultar imágenes e informaciones que pueden desvirtuar la teoría del caso y los hechos materia de la imputación.

“No puedo creer que con la tecnología que tenemos y con los equipos que tiene la Fiscalía, siete horas después no se hayan entregado unos vídeos de los que sólo tienes qué hacer unos duplicados”, indicó.

“¿A qué le teme para no darnos esa información? Los videos de la cárcel municipal ya los tenemos. Los vídeos que solicitamos de los establecimientos, de las vías públicas, son con los que no contamos, pero ya se solicitaron”.

“En el transcurso del día nos los tienen que entregar de forma inmediata, en teoría, porque la audiencia es mañana a las 10:00 horas y si me entregan estos videos a las 5 ó 6 de la tarde, tienes que analizarlos, tienes que argumentar”.

“Pretenden vulnerar el derecho de defensa, de los resultados que muestran las pruebas, es muy claro, porque no hay ningún elemento que permita suponer la participación de ninguno de los cuatro imputados y de ningún elemento de la Policía”.

“La Fiscalía plantea una serie de hechos delictivos en un horario y en un tiempo determinado, y si podemos acreditar que, efectivamente, que en más de esas 24 horas se encuentran videograbadas y que no sucedieron los hechos que están planteados, el resultado tiene que ser un auto de no vinculación a proceso.

“No hay un elemento que permita establecer la participación, incluso, de ningún elemento de la Policía Municipal de Mérida”.

“La víctima directa declara ante la Fiscalía General del Estado y hace una referencia y no hace referencia a ninguno de mis clientes, a ninguno en cuestión de los uniformes, habla de unos folios que no corresponden a mis representados, en una serie de señalamientos que no corresponden”, asentó.

"No quiero dinero, quiero justicia"

Al arribar al Centro de Justicia Oral, María Ravelo Echeverría, madre del joven, fue recibida por Beatriz Zavala Peniche, directora de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, quien la invitó a registrarse ante esta instancia para acceder a los apoyos que se otorgan por parte de un Estado garante.

María Ravelo señaló que su abogado, el ex candidato a diputado por el primer distrito local de Mérida, Andrés Nieves Cervantes, es quien le dijo que a él directamente le hablaron de la Alcaldía de una compensación. “Es cuanto lo que puedo decir, porque yo no escuché eso, pero que sí hablaron de una reparación de daños. No quiero dinero, quiero justicia”, señaló la señora.

