MÉRIDA, Yucatán.- Los casos de Covid-19 ahora superan los 500, o más, por día, debido a la variante Ómicron, pero el número de hospitalizados no es crítico en los nosocomios públicos de la entidad, informó el titular de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), Mauricio Sauri Vivas.

Apuntó que se encuentran en una ocupación menor al 30 por ciento de la capacidad hospitalaria, a diferencia que la variante Delta, con menos casos y más ingresos.

El titular de salud en la entidad señaló que el número de defunciones también se ha mantenido a la baja, al explicar la naturaleza de la cepa que nació en Sudáfrica.

Informó que se inició esta semana la jornada de vacunación de segunda dosis para jóvenes de 15 a 17 años en 30 municipios más, a fin de que a mediados de febrero se cubra el 100 por ciento de aplicación en dicho grupo.

Sauri Vivas precisó que las terceras dosis para adultos mayores de 65 años y más ya fueron aplicadas en los 106 municipios.

Recordó que la variante Ómicron es la cepa que predomina en el Estado, lo cual se ha visto reflejado de manera significativa en el número de casos, pero no en el número de hospitalizaciones, a diferencia de otras variantes.

“Esto no quiere decir que bajemos la guardia, al contrario, tenemos que seguir reforzando las medidas sanitarias como el lavado de manos, el uso correcto y adecuado del cubrebocas, la sana distancia, y también a aquellas personas que tienen algunas comorbilidades, como hipertensión, diabetes, obesidad y pacientes inmunosuprimidos”, dijo el funcionario estatal.

Pidió a la población que por algún motivo no ha completado su esquema de vacunación, ya sea su primer, segunda o tercera dosis, que acuda a los módulos permanentes de aplicación de vacunas, tres instalados en Mérida y seis en el interior del estado.

Aseguró que en la actualidad con la variante Ómicron la ocupación de camas de hospitales es menor al 30 por ciento, pues la mayoría de los pacientes que contraen la enfermedad presentan síntomas leves.

“Aquellos pacientes que no están vacunados o que tienes comorbilidades o que no tienen la vacuna contra la influenza se pueden complicar y esos pacientes son los que están llegando a los hospitales, afortunadamente las defunciones se han mantenido en niveles bajos y también es importante recordar que lo descrito de esta variante Ómicron es que no hay afectaciones del parénquima pulmonar sino que todo se queda en la vía respiratoria alta”, aseveró.

El funcionario estatal aseguró que lo importante es identificar los síntomas a tiempo, pues el incremento que se tiene ahora es resultado de el incremento de la movilidad que se dio la última quincena de diciembre a pesar de que durante los primeros 15 días de este año ha disminuido la movilidad en la entidad.

Pidió a la población no olvidar que el coronavirus sigue y hay que continuar respetando las medidas sanitarias, el uso de cubrebocas y la vacunación, pues todo en conjunto mantendrá la salud de todos.

Agregó que en las próximas semanas se verá el pico máximo de contagios de la variante Ómicron en el país y otros estados, de los cuales Yucatán no será la excepción.

