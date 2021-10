MÉRIDA, Yuc.- Ya hay más combis en el Centro de Mérida pues se han incorporado entre 85 y 90 por ciento de las unidades del Frente Único de los Trabajadores del Volante (FUTV), incentivado por la demanda de pasajeros.

Esto, a dos semanas del acercamiento de poco más de 150 paraderos de camiones y “combis” en el Centro Histórico.

Crece demanda de usuarios

El secretario general del FUTV, Héctor Fernández Zapata, refirió que la reubicación de zonas de ascenso y descenso del transporte urbano benefició al sector, ya que la gran mayoría ha podido recuperar sus unidades y operadores, gracias a la buena demanda de usuarios que se observan en la mañana, al mediodía y en la tarde-noche.

Precisó que en el caso del Frente, sólo un 10 o 15 por ciento de las rutas no operan con todos sus vehículos, debido a que varios están en el taller por mantenimiento y fallas mecánicas o porque las nuevas zonas de descenso y ascenso quedaron un poco lejos, como sucede con la que va a Pacabtún.

Paraderos lejanos

Por ello, adelantó que están en pláticas con las autoridades de transporte para buscar una solución respecto a los paraderos que quedaron un poco más alejados y en donde la recuperación de pasajeros no ha sido la esperada, como también sucede en la ruta Xoclán.

Agregó que la ruta Mulsay-Yucalpetén todavía no ha “levantado” porque en el nuevo sitio de ascenso la gente aún no se acostumbra, pues antes se estacionaban en la calle 58 entre 63 y 65 y ahora están en la 64 con 65 y 67, donde los usuarios todavía no se acoplan del todo.

Por otra parte, indicó que actualmente las combis únicamente pueden transportar a 13 de los 16 pasajeros que llevaban antes de la pandemia del coronavirus, pues aún se conservan los separadores.

No obstante, dijo que ya se dialoga con las autoridades para retirar estos plásticos y se llegue a un acuerdo que favorezca a todos.

“La ventaja que ya vemos es que los camiones llevan cupo completo, con dos personas en los asientos y en los pasillos en algunas rutas, eso ayuda a evitar filas muy largas en los paradero; nosotros estamos en espera de que nos permitan retirar los separadores para poder llevar el pasaje como antes”, finalizó.

