Golpe al bolsillo de los yucatecos por el alza desmedida de precios

El alza desmedida que registran los precios de los productos de la canasta básica está generando retroceso en la economía de las personas, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), Jorge Cardeña Licona.

Reconoció que los comerciantes tienen que ingeniárselas para adquirir algunos productos en promoción para que puedan venderlos a precio razonable y, obtener algo de ganancia porque sino la gente ya no los compra.

Las personas, comentó, ya no adquieren compran productos de las marcas reconocidas porque ya no les alcanza el dinero, por lo que tienen que decidir si comprar lo caro y llevar menos producto o decidir por una marca no conocida, pero comprar más cosas.

Como hemos informado de manera puntual, Mérida ha registrado, por ocho meses consecutivos, un crecimiento de más del seis por ciento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INCP). Durante la primera quincena de mayo la inflación fue la más elevada en lo que va de los últimos tres años, con el 8.69 por ciento.

Cardeña Licona destacó que los productos que mayor alza de precio reportan son el café soluble, el aceite, pan, torilla y el huevo, por mencionar algunos, cuyos precios incrementaron a más del doble.

“Esto sí ha causado graves afectaciones al pequeño comercio y con ello, todo lo ganado, con esta escalada de precios que no ha tenido fin, pasa a perjudicarnos gravemente y hasta el momento no ha dado tregua. La mayoría de los comerciantes estamos tratando de ajustarnos hasta donde podemos”, explicó.

Lamentó que la situación sea cada vez más difícil para los comerciantes, dado que ello es directamente proporcional a sus ganancias, las cuales están disminuyendo desde años atrás. En la actualidad las ganancias que se tienen son en promedio del 50 por ciento, cuando antes era del 100 por ciento.

A pesar de lo anterior, continuó, los comerciantes están haciendo todo posible por mantener abiertos sus comercios, pues además tienen que resistir antes las altas tarifas del consumo de la energía eléctrica.

“Ya teníamos entre el 80 y 90 por ciento de recuperación, pero ahora va en caída todo otra vez porque el poco oxígeno que ya teníamos, prácticamente con la escalada de precios vuelve a apretarnos. Las marcas se están viniendo para abajo, ahora el cliente busca precios; digamos que si hay un aceite que vale 55 o 60 pesos, ya está buscando el que vale 50 o 48 pesos porque no menos de 50 pesos consigues un aceite de 900 mililitros”, aseveró.

Agregó que no esperan que se den casos de cierre de comercios, como pasó a inicios de la pandemia, sin embargo, continuarán analizando el panorama que se registra.

