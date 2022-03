Luego de que en los últimos diez años en Yucatán ha disminuido el número de personas que hablan la lengua maya, el Poder Legislativo alista una normatividad para que los 106 ayuntamientos tengan un instituto que imparta clases de maya y así promover su difusión.

La diputada local y vocal de la Comisión para el Respeto y Preservación de la Cultura Maya, Melba Gamboa Ávila, dijo este domingo que con base en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hace diez años el porcentaje de la población local que hablaba maya era del 61.3%, y que actualmente es del 49.8%; agregó que sólo el 1% lo escribe y lee.

Agregó que preparan una iniciativa para crear centros de formación y en este momento se analiza si estarán regidos por el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya) del Gobierno del Estado o por el Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística de Yucatán.

Analizó que actualmente la mayoría de las personas que hablan la lengua maya tiene complicaciones para leerlo y para escribirlo:

“Tenemos la intención de crear institutos, se certificará a las personas que impartirán las clases, estamos tratando de modificar la norma, se está analizando qué institución será la encargada de regular los institutos, el plan iniciará en el municipio de Yaxcabá” comentó.

Clases de lengua maya en todos los municipios

Gamboa Ávila agregó que “las nuevas generaciones no están aprendiendo la lengua maya porque no la utilizan y cuando una persona acude a las diferentes instituciones habla español; la gente no está mostrando interés por aprender lengua maya. Estamos trabajando en el proyecto, ya tenemos varias reuniones con el Indemaya, con el Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística de Yucatán. Yo soy maya hablante, yo hablo la maya como yo lo aprendí, escribirlo y leerlo no es fácil, y me imagino que somos muchos los que estamos en esa situación”.

Melba Gamboa agregó que con dicho proyecto no se considera crear burocracia, sino que con los recursos humanos que tengan las autoridades municipales se proceda a la nueva instancia.

“El plan arrancará en 21 municipios con la certificación de las personas que estará a cargo de los institutos”, expuso la legisladora yucateca.

Ahora lee:

Más turistas visitan el parador de Sinanché

Investigador yucateco y artesana maya son reconocidos por revista internacional

Mujeres mayas son representadas en piezas de arte que se mostrarán en EU