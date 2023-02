Se aproxima calor extremo a Yucatán debido al fenómeno La Niña

MÉRIDA, Yuc.- Este lunes en Yucatán ya comenzaron a sentirse las altas temperaturas y aún estamos por finalizar el mes de febrero cuando todavía se presentan algunos frentes fríos que refrescan el ambiente, situación que cambiará en breve.

Según pronósticos para Yucatán y el resto de México, debido al fenómeno de La Niña, en los próximos meses se prevé una larga temporada de estiaje.

En las zonas donde La Niña favorece las sequías, las lluvias llegan con poca cantidad de agua y esta afectación se va alargando hasta el año que sigue. Entonces, este fenómeno perjudica a las poblaciones y ecosistemas que subsisten con base a la demanda de agua.

¿Qué es la temporada de estiaje?

Se le conoce como temporada de estiaje al nivel mínimo que alcanzan los cuerpos de agua, como lagunas o acuíferos durante la temporada de mayor calor debido, principalmente, a la sequía.

Según el Consejo Consultivo del Agua A.C. "el término se deriva de estío o verano, debido a que en la región del Mediterráneo, el estío es la época de menor caudal de los ríos por la relativa escasez de precipitaciones en esta estación".

Durante el estiaje hay mayor insolación y, por ende, mayor potencial de evapotranspiración (de las plantas) y de la evaporación más intensa de los cursos de agua. Principalmente, es causado por sequía, calentamiento global o falta de lluvias.

Algunas consecuencias del estiaje:

Deshidratación de animales.

Pastizales secos.

Incremento del uso de agua para actividades cotidianas.

Mayor probabilidad de incendios forestales.

Evite quemar basura

Nunca queme basura o residuos sólidos en los parques y corrales de las casas, deposítela en una bolsa y colóquela en los recipientes del servicio municipal de recolección.

No se acerque a extinguir un incendio forestal o de pastizal si no tiene la capacitación, si se encuentra cerca de él, aléjese por las zonas laterales del mismo y camine siempre en sentido contrario a la dirección del viento.

No arroje basura o residuos sólidos, ya que algunos de estos podrían actuar como desencadenantes del fuego como vidrios, plásticos, cerillos, fuegos artificiales no usados, solventes, pintura, etc.

No arroje vidrios a zonas boscosas, porque con los rayos del sol encienden el combustible (vegetación seca y/o verde), que se encuentra en el bosque, siendo un riesgo inminente.

En caso de conato, apáguelo inmediatamente, si este se convierte en incendio de pastizal o forestal, repórtelo inmediatamente a las autoridades.

Cuida el agua

En esta temporada de sequía elimina prácticas de desperdicio de agua.

Por atención en el baño, según el Consejo Consultivo del Agua, ahí se usa el 65% del agua en toda la casa, por eso es importante revisar periódicamente las tuberías y conexiones para evitar fugas.

Cerrar las llaves cuando se lavan los dientes o se enjabona las manos.

No durar más de 10 minutos tomando la ducha.

Lavar el automóvil con una cubeta y una esponja.

Regar las plantas de noche.

Con información de El Informador MX

