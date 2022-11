Imputan por homicidio culposo a camionero que provocó la muerte de un motociclista

En audiencia, que tardó más de siete horas, fue imputado por los delitos de homicidio y lesiones por culpa el camionero de la ruta Xoclán 69, Rodolfo C. C., quien al no respetar un alto provocó que fuera colisionado por un motociclista que llevaba como acompañante a una mujer que no era su esposa.

La juez de control Diana Yadira Garrido Colonia accedió a decretar como legal la detención del chofer y lo imputó por los delitos peticionados.

Luego determinó imponerle medidas cautelares diversas a la prisión, como firmar periódicamente; no salir del Estado y sometimiento a cuidado y vigilancia.

La audiencia de vinculación fue programada para el 7 de noviembre.

Termina con la vida de un motociclista

Los hechos que se le imputan se registraron el 31 de octubre, entre las 5:30 y 5:55 horas, cuando el ahora procesado se encontraba conduciendo un autobús de pasajeros de la ruta Xoclán 69, en el arroyo de la avenida Juan Pablo II.

Al llegar a la altura de la calle 22, realizó sin la precaución necesaria una maniobra de cambio de dirección, ya que invadió el arroyo en el otro sentido de la avenida, en el cual se encontraba circulando una motocicleta.

Lo anterior ocasionó que el motociclista José Joel "N" se impactara en el costado posterior del camión.

El impacto provocó que el conductor de la moto y Naomi "N", quien iba de pasajera en el vehículo de dos ruedas, salieran disparados.

Lamentablemente, el conductor de la motociclista sufrió un golpe tan fuerte que perdió la vida de manera instantánea, mientras que la acompañante resultó lesionada y fue trasladada al hospital debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.

