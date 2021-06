MÉRIDA, Yucatán.- El secretario de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas, reconoció que en el estado ha habido casos de personas que se han contagiado de coronavirus, pese a estar vacunadas, pero consideró que esto es porque dichas personas no han generado la inmunidad total que ofrecen las vacunas.

Explicó de nuevo que cuando una persona recibe la primera dosis debe esperar hasta 28 días para tener un 60 por ciento, aproximadamente, de protección, y tras recibir la segunda dosis, debe esperar el mismo tiempo para tener la inmunidad que ofrece la vacuna, dependiendo del laboratorio de que se trate.

En este sentido, comentó que la inmunidad tras la segunda dosis podría ser del 86 al 98 por ciento.

Las personas vacunadas que se han contagiado de Covid-19, según indicó, no han dejado pasar el tiempo suficiente para generar la inmunidad, y es por ello que se están dando estos casos.

Al respecto, el gobernador Mauricio Vila, ambos presentes en improvisada rueda de prensa, recordó que aunque ya se tenga la vacuna, sea primera o segunda dosis, hay que continuar con las medidas de prevención, como uso de cubrebocas, higiene y sana distancia.

Si bien una persona puede tener la inmunidad que ofrece el medicamento, eso no quiere decir que no se pueda contagiar de coronavirus, aunque sería enfermedad leve y no grave. Aún así, también está en posibilidad de contagiar, y podría transmitir el virus a gente que no esté vacunada o que ya lo esté, pero que no haya generado suficiente inmunidad.

“Hay gente que ya se vacunó que cree que puede hacer su vida normal, salen sin cubrebocas, van a fiestas y reuniones”, criticó el gobernador, y exhortó de nueva cuenta a los yucatecos a no bajar la guardia, pues aunque se está en un momento difícil, hay cierta estabilidad en el número de personas hospitalizadas que diariamente oscila entre 320 y 320 casos.

