MÉRIDA, Yuc.-Los casos de varicela en Yucatán van en franco aumento, ya que en las últimas tres semanas pasaron de 157 a 192, para un incremento de 22%, además de que este año es más alta la incidencia que en el mismo periodo del 2021.

El aumento en la incidencia de esta enfermedad de la piel, se debe de acuerdo con especialistas, al regreso a clases presenciales y la temporada de calor, factores determinantes en el “brote”.

Las cifras de la Secretaría de Salud federal al 21 de mayo indican que se ha confirmado 107 casos en el sexo masculino y 85 en el sexo femenino en Yucatán.

Con respecto al mismo corte del 2021, cuando se reportaban 121 casos, el incremento de este año es de 58.7%.

“No hay inmunidad en los niños, vivieron en una ‘burbuja de cristal’ por dos años debido al aislamiento derivado de la pandemia del Covid-19 y ahora comenzaremos a ver las consecuencias”.

Niños sin vacunas más susceptibles

Muchos menores no cuentan con la vacuna contra varicela, ya sea por la pandemia o porque no había abasto, no alcanzaron a aplicárselas”, mencionó el maestro en Salud Pública.

El doctor Canché explicó que entre niños en edad escolar y familiares, la probabilidad de contagio es superior al 90%.

El periodo de incubación de la varicela se da entre el primer contacto con el virus y la aparición de los síntomas varía de entre 9 y 21 días.

“El contagio puede iniciarse dos días antes de la aparición de las vesículas (granitos) y prolongarse hasta cinco días después de la aparición de las lesiones”, apuntó.

Síntomas de varicela

El pediatra dijo que la varicela es una infección viral altamente contagiosa y sus síntomas son:

Dolor de cabeza

Fiebre

Pérdida del apetito

Cansancio

Malestar general

Erupción

Recomendó que si se sospecha de varicela, se debe llevar al niño a consulta con un médico a la brevedad posible para poder confirmar o descartar la enfermedad.

“Luego de examinar las erupciones en la piel del menor y si se confirma el diagnóstico, el médico puede recetar medicamentos para aliviar la gravedad de la varicela y tratar las complicaciones, en caso de ser necesario”, detalló.

Sólo el médico puede indicarlo, continuó, no se debe automedicar al niño ni utilizar remedios caseros.

Con respecto a la viruela del mono indicó que la amenaza está latente ya que con el primer caso en México, la población está expuesta a contagiarse.

