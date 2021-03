Esta es la causa por la que te vuelves adicto a usar el celular

Si algo distingue al ser humano de los demás seres vivientes es la habilidad para comunicarse. Y para el psicólogo Paulino Dzib Aguilar el nivel de crear lazos con los demás es muy alto y forma parte de nuestro primer tópico de interacción social.

“El alcance de la tecnología vía el celular hace que sea un elemento tan indispensable en nuestras vidas que alguien puede salir a la calle sin ropa interior, pero no sin celular. Es inherente al ser humano, y esto matiza el ímpetu de comunicación. Hace 500 años lo grande y duradero era lo bueno, ahora lo chico y lo inmediato es lo trascendente”, afirma.

Y esto hace que empecemos a desarrollar más comportamientos comunales que individuales, explica el psicólogo.

“Desde los milllennials hasta los niños tienen el celular instalado en sus vidas y entran en una lógica de multiactividad que incluye desde hablar por teléfono, escuchar música, buscar información, comprar a través del móvil.... Esto hace que el nivel de atención disminuya y la excitación aumente. Tienen poco tiempo para atender algo y aumenta el nivel de estimulación constante que reciben y se vuelve un circuito de adicción, por eso somos adictos al celular”, detalla.

Y claro, hay de todo. Como hay quienes se vuelven adictos a esta inmediatez, Dzib Aguilar explica que existe gente a la que no le gusta sentirse presionada a contestar, hablar o interesarse por tal o cual cosa.

“Es la gente que ayer no compraba un periódico y hoy no usa celular”, remarca. Estos seres humanos que prescinden del uso del teléfono móvil esperan que nada ni nadie irrumpa en sus vidas y hasta en pandemia, -“cuando para muchos el celular es más importante que la vacuna contra el Covid”, dice el psicólogo- viven de la felicidad de disfrutar de otras cosas, de leer, de caminar, de estar en sus casas... “A esta gente no les pasó nada. Pueden vivir así sin problemas y hasta son más felices porque no tienen un exceso de activación, no están estimulados constantemente ni quieren estarlo”, asegura.

Dzib Aguilar opina que lo más conveniente, si se prefiere hacer uso de un teléfono móvil, es hacerlo de forma disciplinada: no utilizarlo en determinados momentos, como cuando se come, y mantenerlo alejado de nuestras vidas durante las noches. Eso sería lo pertinente, concluye.

