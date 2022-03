Así se vivió el Día de la Familia en Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- Yucatecos salieron a diferentes puntos de la ciudad a celebrar el Día de la Familia; los zoológicos del Centenario y Animaya, la Biciruta, el Centro Histórico de la ciudad, cines, plazas comerciales y playas de la entidad estuvieron muy concurridas en el marco de esta festividad.

En Yucatán hay 658 mil viviendas particulares; habitan dos millones 320 mil 898 personas, de las cuales un millón 180 mil 619 son mujeres, y son hombres un millón 140 mil 279, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Desde temprano las familias salieron a las calles. Algunas aprovecharon primero a desayunar la tradicional cochinita y después salir a dar la vuelta o hacer algo especial en el marco de este importante día.

La Biciruta estuvo muy concurrida, no solo de familias yucatecas, sino de turistas nacionales y extranjeros que disfrutaron del recorrido por las pricipales calles de Mérida, en el derrotero que abarca del Monumento a la Patria hasta el Centro Histórico de la ciudad, a un costado del Palacio de Gobierno, pero hubo quienes desde la noche del sábado salieron a disfrutar con sus consanguíneos.

Por el centro de la ciudad fue común ver familias completas disfrutando de un refresco, helado, antojitos en los puestos de Mérida en Domingo, instalados alrededor de la Plaza Grande, con bolsas porque a los pequeños les regalaron algún juguete, detalle o ropa.

En los zoológicos del Centenario y Animaya, la afluencia fue buena: en el primero por momentos se hacían las largas filas para ingresar, pero rápidamente les tomaban la temperatura o les aplicaban gel para permitirles la entrada; después de recorrer la área de animales o dar una vuelta por en el trenecito, las familias se quedan a descansar en la zona de juegos o en algunos de los puestos de comida del lugar. No faltaron los algodones, los granizados y bolis.

Karina Cel Ku dijo que es un día especial, pues le tocó descanso en el trabajo y aprovechó para salir a dar la vuelta con sus dos hijos este domingo, y más en el marco del Día de la Familia, es muy importante que exista esta fecha para darle la importancia que algunas veces se nos olvida, la pandemia y el recorte de personal no habían salido mucho porque no hay el recurso, pero una salidita no está mal.

José Alberto Pool Pool manifestó que es una fecha feliz, salir con la familia a pasear, y sobre todo convivir, ya que por el trabajo muchas veces no se puede, “pero procuramos salir todos los domingos aunque sea dar la vuelta para que estén contentos, a gusto, entretenernos, porque es un estrés para los niños estar en casa toda la semana con la escuela”.

Otros acudieron a las playas para aprovechar el sol y refrescarse en alguno de los puertos de la entidad, aunque el que el más visitado fue Progreso por su cercanía de la capital del Estado.

