Celestún, primer municipio que se queda sin espacio para construir desarrollos habitacionales

MÉRIDA, Yucatán.- Celestún se convirtió en el primer municipio de Yucatán que no podrá crecer más en sus desarrollos habitacionales porque ya llegó al límite de la reserva territorial, dio a conocer la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanmp).

El director de la Reserva de la Biosfera de la Ría de Celestún, que depende de la Conanmp, René Humberto Kantún Palma, declaró que el municipio “ya llegó al límite de su crecimiento de la mancha urbana, si esta situación continúa, de lo contrario, competirá con áreas que están en conservación”.

Asimismo, expuso que es necesario determinar alternativas para el establecimiento de construcciones para viviendas, pero dentro de la actual mancha urbana.

El funcionario federal precisó que la reserva natural de Celestún tiene 81 mil hectáreas que abarcan Yucatán y Campeche, el 50 por ciento de la citada reserva se encuentra en esta entidad.

Agregó que dicha área natural abarca dos poblaciones de las cuales la primera es Celestún y la otra Isla Arena, que pertenece al municipio de Calkiní, Campeche.

Recordó que en el municipio hay una propuesta para establecer un fundo legal, sin embargo, no prevé que sea viable porque está considerado para los límites de la reserva territorial.

“Hay una propuesta de fondo legal, no existe como tal, pero se encuentra establecida particularmente con términos ambientales, aunque donde se pretende desarrollar ya está prácticamente a los límites, no tenemos los porcentajes, tendríamos que analizar, dentro de la propia comunidad de Celestún existen áreas en donde se establecieron de manera muy antigua charcas salineras, que quedaron dentro del área, y es en donde particularmente la gente trata de establecerse y esos son los lugares que no están propicios para la habitación humana por las formas en cómo consolidan o construyen sus viviendas”.

Kantún Palma explicó que las citadas charcas salineras se construyeron a base de residuos sólidos y basura, por lo que no permiten un adecuado filtramiento de las descargas de agua.

“Tendríamos que buscar otros espacios idóneos para la habitación humana que tendría que ser fuera de la comunidad. Estos son temas que nosotros tenemos en el radar, pero primero hacerlo de manera ordenada y coordinada con las otras instancias de gobierno”, dijo el entrevistado.

