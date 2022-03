Investigan qué sucedió con el colapso de una estructura en una planta de la CFE Mérida.

Tras viralizarse videos y fotos de un fuerte daño que sufrió una torre de enfriamiento en la planta Mérida II de la Comisión Federal de Electricidad, la paraestatal emitió un escueto boletín que sólo menciona que se investigan las causas y que no hay afectaciones para los usuarios.

La publicación original la realizó un usuario de Facebook, y en ella se observan videos y fotos bastante dramáticos, que muestran una de dichas torres completamente colapsada, regando agua en grandes cantidades. Esta corresponde a la planta que está sobre Periférico de Mérida.

Asimismo, se observan daños a la estructura de lo que se llama torre de enfriamiento, y la publicación se habría realizado entre 9 y 10 de la noche de este martes.

Este miércoles por la mañana las imagenes se viralizaron desde muy temprana hora dando a conocer que el colapso en la torre se dio desde la tarde del martes, sin embargo, aparentemente la situación no representó un problema mayor para el servicio de energía eléctrica en la región peninsular.

Pasadas las dos de la tarde, por fin la Comisión Federal de Electricidad mandó un comunicadoque sólo menciona que se trató del colapso de la torre de enfriamiento de la central Ciclo Combinado Mérida II, en donde “se están investigando las causas, y el servicio de energía eléctrica está funcionando normalmente para todos los clientes de la Península de Yucatán”.

No se dio a conocer si algún trabajador resultó lesionado en este accidente que, por las fotos y videos difundidos, luce bastante aparatoso. Se espera que en las próximas horas la Comisión Federal de Electricidad brinde más información sobre este accidente.

#Extra‼️Ayer colapsó parte de la estructura de las torres de enfriamiento de la Central Termoeléctrica Mérida II de @CFEmx .

Afortunadamente no hubo personas lesionadas ni fallecidas.

Fue por falta de mantenimiento

De CFE no hemos oído ni Pío, ah no! Ni chu-chu @ManuelBartlett pic.twitter.com/SeGPrSxfoW