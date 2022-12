MÉRIDA, Yuc.- Sólo seis turistas han violado la seguridad de las zonas arqueológicas de Yucatán en los últimos 10 años y les han aplicado multas económicas con el objetivo de evitar que más viajeros lo hagan.

“Aunque son hechos aislados, hay que seguir aplicando las sanciones para preservar el patrimonio arqueológico”, informó el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Yucatán, Arturo Chab Cárdenas.

Al hablar sobre el reciente hecho de una turista de la Ciudad de México que violó la seguridad y se subió a la pirámide de Kukulcán, afirmó que “fue una situación que aunque atrajo la atención y tensión de los medios de comunicación, es un incidente muy menor; en lo que va del año sólo se han recibido dos de este tipo”, aseveró.

Existen protocolos de atención, continuó, y lo que se busca es que no se ponga en riesgo ni al personal de custodia ni al visitante. “En el caso de Chichén se actuó con base en el protocolo existente”, indicó.

El funcionario explicó que existe una multa administrativa de 5 mil pesos, sin embargo, continúan con la sustanciación de otro expediente para determinar las acciones que sean convenientes.

“En el caso de la turista, hemos manifestado que no hay afectación porque solo es un incidente, mientras se tenga controlado y no afecte la operación de sitio, no se pone en riesgo la labor que realiza el INAH”, aseguró el funcionario federal.

Respeto a zona arqueológica

“Tanto turistas nacionales como extranjeros respetan las zonas arqueológicas, la diferencia es que se trata de un incidente sin importar la nacionalidad, es algo aislado, no se puede hablar que en 2.6 millones de visitantes se presenten seis casos no es un indicativo, no llega ni al 0.1 por ciento, si fueran 26 sería el 1.1 por ciento”, puntualizó.

Guardia Nacional

Precisó que el Gobierno federal ha sido consciente del aumento del número de visitantes, y en el caso de Chichén Itzá desde hace poco más de 3 meses cuentan con la presencia permanente de la Guardia Nacional, y con una escuadra (elementos) que se encarga de apoyar en la labores de seguridad del sitio.

Asimismo, dijo, el Presidente ha instruido para que esta corporación cree un cuerpo de élite especializado en el cuidado del patrimonio arqueológico.

“Adicional a este programa se está cumpliendo con un diagnóstico general, en el cual se va a determinar cuáles son las necesidades al momento de que se abra el viejo Chichén”, adelantó.

TE PUEDE INTERESAR:

Otra 'Lady Chichén': se burla de la gente luego de subir el Castillo de Chichén

Museo del Tren Maya en Ateneo Peninsular, con un avance de 45 por ciento

Al menos dentro de un año volvería a abrir el teatro 'Peón Contreras' de Mérida