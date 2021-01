Locatarios están temerosos y preocupados porque existe una muy alta posibilidad de que las autoridades vuelvan a cerrar los mercados Lucas de Gálvez y San Benito en los próximos días, debido al incremento de los nuevos casos de hospitalización provocados por el Covid-19.

Esto a pesar de que en los principales centros de abasto de la ciudad se cumplen las disposiciones sanitarias, como son la toma de temperatura a los ciudadanos, al ingresar pasan por la carpa sanitizante, se les proporciona gel antibacterial y no se les deja ingresar sin cubrebocas.

En estos sitios públicos no se han dado a conocer nuevos casos, como sucedió hace un par de meses, sin embargo, no dejan de ser un importante punto de reunión de un gran número de compradores, oferentes y transeúntes.

Un grupo de locatarios aseguró que el posible cierre depende de cómo se vayan desarrollando las cosas este fin de semana, ya que las autoridades tendrán una reunión el próximo miércoles 3 de febrero para tomar una decisión respecto a los mercados de Mérida.

Los comerciantes manifestaron que en caso de cerrarse sus negocios, representaría una estocada final a sus aspiraciones de salir de esta crisis económica que padecen desde hace cerca de 10 meses cuando apenas se levantaban.

Los más afectados

El empleado de un negocio explicó que solo viene a trabajar tres veces por semana debido a que no hay gente y por ende las ventas están bajas, por lo que su patrón no le puede pagar su sueldo completo. Ante esta situación ha tenido que vender su motocicleta y hasta su automóvil, y no duda que si los mercados se cierran tenga que vender su casa.

“Con lo que gano tres días y con el sueldo de mi esposa no nos alcanza, y si se van a cerrar de nuevo el mercado qué vamos hacer, lo único bueno es que ya conseguí otro empleo los domingos por la noche repartiendo carne de puerco en diversas zonas y colonias de la ciudad”, expuso.

En varias ocasiones los locatarios han cuestionado a los inspectores de la subdirección de mercados respecto al posible cierre pero hasta el momento estas personas no le han comentado nada al respecto del tema.

Cabe señalar que tiendas departamentales y supermercados están fortaleciendo sus protocolos de salud, al grado que ahora nuevamente solo le permiten la entrada a una persona por familia, y se mantiene la prohibición del ingreso a niños.

