Yucatán tendrá una ligera baja de temperaturas por el frente frío 43

MÉRIDA, Yucatán.- La cercanía del frente frío número 43 provocará en Yucatán un “refrescamiento” en las temperaturas máximas, se registrarán de 35 a 37 grados Celsius y los amaneceres ya no serán calurosos, si no de 20 a 22 grados durante toda la semana, informó el meteorólogo, Juan Vázquez Montalvo.

El pronóstico para hoy es temperaturas máximas de 34 a 36 grados para Mérida y el interior del Estado y mínimas de 20 a 22, cielo despejado y vientos del este; en la costa amanecerá de 30 a 32 grados, con vientos del este en la mañana y noreste en la tarde.

El especialista dijo que para mañana se registraran en los termómetros máximas de 33 a 35 grados Celsius y como mínimas de 20 a 22, con un cielo despejado y vientos del este noreste.

“Este fenómeno se acercará a la costa el martes y el miércoles se estacionará al norte de la Península de Yucatán, ahí permanecerá hasta el domingo próximo y estará divagando, se aleja, se pega un poco, se vuelve a retirar, provocará un pequeño refrescamiento de las temperaturas, en vez de tener entre 38 o 40 grados Celsius, los termómetros marcaran máximas entre 35 a 37”, señaló.

Explicó que los amaneceres ya no serán calurosos, cuando se tenían 24 a 26 grados, ahora serán de 20 a 22 y la sensación térmica alcanzará los 38 grados Celsius, pero no más, no se llegará a 40, la radiación solar será alta, de mil unidades por metro cuadrado.

Para el martes se tendrán vientos del este y noreste, los demás días serán del este y por la tarde entrará la brisa del noreste y podría llegar a la ciudad de Mérida; cielo despejado sin posibilidad de lluvia.

“Las temperaturas máximas que se registraran durante la semana llegaran cuando mucho a los 37 grados Celsius; en algunos casos no siempre, va a ayudar mucho que el viento del este y la brisa del noreste que va a cubrir toda la península va a hacer que a partir de la una o dos de la tarde se frene el aumento de la temperatura, y empiece a bajar, porque las máximas se dan de las 4 a 4:30 de la tarde”, indicó.

