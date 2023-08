Circuló el video, desde el 30 de julio pasado, y se hizo viral, la prensa lo comenzó a difundir y la oposición se “enganchó”. El pasado lunes se mencionó en la sección de fake news de la mañanera: Un “General” arremetía contra el Gobierno de la 4T y pedía juicio político contra el Presidente. Ese mismo día se comenzó a desmentir al “General que no es General”, como titulé en mi artículo publicado el 6 de diciembre de 2013 (https://n9.cl/2ku1g) y que tres años después cuestionó, sin desmentir, el impostor llamado Jesús Jaime García Miramontes.

Algunos portales nacionales citaron partes de este artículo para reforzar la falsa identidad de este individuo que aún no nos explicamos cómo es que no ha sido sancionado por la Sedena por usurpación de funciones o uso indebido de uniformes y divisas de las fuerzas armadas.

Uno de los párrafos de mi artículo (replicado en otros sitios como publimetro.com.mx.https://n9.cl/7f259), señala: “Pese a ostentar el uniforme oficial y diversas insignias en el acto celebrado en el Club de Periodistas, no tiene ningún cargo en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además de que ni siquiera existe el cargo de General de División Diplomado del Estado Mayor Presidencial que presume, de acuerdo con el teniente de Corbeta de la Armada, retirado, Daniel Uicab Alonzo. De acuerdo con uno de sus artículos cuando fungía como editor del portal SIPSE, aseguró que los diplomados son de Estado Mayor, Aéreo, y de Estado Mayor Naval, pero que no existe ninguno de carácter presidencial”.

Esa palabra “presidencial” añadida al diplomado (que equivale a una maestría o doctorado reconocidos por la SEP) fue lo que llamó nuestra atención cuando en 2013, tras difundirse un video en el que exigía la renuncia de Peña Nieto a la Presidencia, y antes había denunciado a Felipe Calderón ante la ONU. Esta vez varios columnistas confirmaron que García Miramontes no es militar ni General. Además, en su alocución en el foro del grupo autonombrado “Movimiento México 2030”, el 29 de julio pasado –por cierto, otra vez en el Club de Periodistas de CdMx– acusa limitaciones y no es equiparable al discurso de cualquier capitán, general o almirante de carrera.

Entre otras cosas, este usurpador habla de “espejitos” que compraron quienes votaron por el actual Gobierno y de fracasos en políticas públicas en rubros como salud y seguridad. Esto fue aprovechado por el Ejecutivo para hacer lo que critica en sus opositores: victimizarse. “Ayer salió en redes sociales, en un foro, no sé si es del bloque conservador, una denuncia hecha por un militar, General del Ejército y resulta que no es General, se vistió, yo creo que tampoco. No es militar ni es General (sic)”, dijo.

Se habría evitado dar explicaciones si su vocero (el que cobra como tal) se hubiese documentado acerca de este personaje. Sin embargo, parece que respondió a una de las críticas de este falso General al proponer la creación de un centro de abastos (especie de “dispensario”) nacional para medicinas.