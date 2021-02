Comercios de Mérida, sin las ventas esperadas durante del Día del Amor y la Amistad

MÉRIDA, Yucatán.- El 14 de febrero siempre es una ocasión para que las marcas potencien sus ventas, pero este año, las restricciones sanitarias y el auge del comercio electrónico marcaron un Día del Amor y la Amistad diferente para los comercios establecidos de la ciudad de Mérida.

Los negocios reportaron ventas de no más del 30 por ciento, comparadas con un día normal, cuando en años anteriores hasta se duplicaban.

Esta fecha para los comerciantes es como su aguinaldo, que cada año viene para apoyar la economía familiar. Sin embargo, este año la llegada de la pandemia repercutió en sus ingresos que diferencia de años pasados la venta bajó.

Se pudo observar movimiento en el centro de Mérida, pero no fue lo esperado por los comerciantes de la ciudad, al ser domingo esta festividad confiaban que las ventas fueran buenas, no como las del año pasado pero si que recuperaran un poco de los golpes que económicos que les ha dejado el coronavirus.

Algunas personas caminaban por las calles con cajas, bolsas, globos, rosas o ramos de rosas, pero fueron muy pocas, hubo afluencia de gente, de hecho familias completas, en las calles del primer cuadro de la ciudad, pero no realizaban compras.

Las ventas no fueran buenas

Ayer, desde temprano los comercios abrieron sus puertas con la esperanza de registrar algunas transacciones, pero la desilusión fue llegando con el paso de las horas, ya que las personas no ingresaban a los establecimientos a realizar compras.

Empleados salieron a las puertas de los negocios con globos de helio en mano en formas de corazón, ramos de flores y el ritmo de música para bailar invitaban a la gente para que ingresaran a los establecimientos a realizar sus compras de San Valentín.

Manuel Caamal, encargado de una tienda de bisutería, comentó que el movimiento estuvo por debajo de los esperado: sólo vendieron un poco más del 30 por ciento más en comparación con un día común, el año pasado el 14 de febrero fue una jornada muy buena las ventas fueron cercanas al doble de un día común.

“Ya nos esperábamos este panorama, que las ventas no fueran buenas en este día por lo que la mercancía que llegó desde hace unos días no fue en la misma cantidad del año pasado, pero aun así no salió la esperada, nos quedamos con bastantes artículos alusivos a esta fecha”, indicó.

Minerva Dzul, dijo que lo que más vendieron fueron los globos de helio en forma de corazón, flores sintéticas, osos de peluche, almohadas, bolsas y cajas de regalo, pero se quedaron varios artículos.

Las plazas comerciales tuvieron buena afluencia, pero no se observaron muchas personas con bolsas de compras o que llevaran regalos.

