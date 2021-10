Aclaran porqué no es sano dejar comida en la calle para perros y gatos en Mérida

MÉRIDA, Yuc.- En el Reglamento de Protección de la Fauna recién aprobado en Mérida, está prohibido dejar comida para perros o gatos en la vía pública sin atención, medida que muchas personas cuestionaron y para la cual hay una explicación que tiene que ver con la salud de todos.

Sobre el tema de la alimentación de animales en situación de calle, la directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable, Alejandra Bolio Rojas, aclaró que no se trata de prohibir dar de comer directamente a un animal, sino evitar que los alimentos queden en la vía pública sin atención.

Indicó que al estar expuestos dichos alimentos, se corre el riesgo de que otros animales, como roedores, contaminen la comida, transmitiendo enfermedades como la leptospirosis; o que se llenen de cucarachas, moscas y otros insectos, generando una plaga.

Enfermedades zoonóticas

Por su parte, el doctor Antonio Ortega Pacheco, profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria Zootécnica de la UADY, detalló que en Mérida hay unas 150 enfermedades zoonóticas como los parásitos intestinales, que se presentan sobre todo en perros, lo cual es un problema serio que no tiene la importancia debida, sobre todo si queremos conservar un ambiente sano en el municipio.

Hay que recordar que las enfermedades zoonóticas son enfermedades que sufren los animales, cuyos agentes patógenos responsables de estas enfermedades pueden ser transmitidas en forma directa o indirecta a los humanos.

En la convivencia diaria con los animales domésticos e insectos nocivos, las personas están expuestas a contraer los padecimientos que estos animales sufren o transmiten, lo que se conoce como vectores.

¿Cuáles son las enfermedades zoonóticas?

Entre las enfermedades zoonóticas está la leishmaniasis, toxoplasmosis, leptospirosis, campylobacteriosis, rabia, tiña, brucelosis, salmonelosis, sarna, entre muchas otras.

“Afortunadamente, hace muchos años que en Yucatán no tenemos casos de rabia en animales y más tiempo que no se presentan casos en humanos, pero hay otras enfermedades zoonóticas que sí se transmiten de los animales a los humanos, como la leptospirosis, parasitosis y la sarna, razón por la cual no hay que bajar la guardia”, aseveró Bolio Rojas.

Otras medidas del Reglamento

Entre los puntos más importantes de la ampliación del Reglamento de Protección a la fauna de Mérida, se destacó la promoción de la importancia ética, ecológica y cultural de la protección y trato humanitario a las especies.

También, la promoción de la conciencia social participativa sobre el cuidado, para la preservación y bienestar de la fauna, y la inclusión de mecanismos de seguridad y protección.

Asimismo, vigilancia y sanción contra actos de maltrato animal y de crueldad, y el establecer mecanismos de vinculación entre dependencias, órdenes de gobierno y sociedad civil.

Por último, la directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable dio un breve recuento de cómo desde el Consejo Consultivo se trabajó en la discusión y análisis del Reglamento de Protección de la Fauna, desde agosto de 2020, cuando se realizaron mesas de trabajo, para ser posteriormente aprobado el 25 de agosto por la Comisión de Gobierno, y recientemente por el Cabildo, por unanimidad.

