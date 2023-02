Elaborarán composta con mil 300 pinos que se recogieron en Mérida

MÉRIDA, Yuc.- El Ayuntamiento de Mérida recibió más de 1,300 pinos navideños, en los siete centros de acopio que instaló en toda la ciudad, que serán procesados y convertidos en composta para brindarle mantenimiento a parques y jardines, informó la directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable, Alejandra Bolio Rojas.

Manifestó que este tipo de acciones son benéficas para la seguridad de los habitantes de la ciudad, porque de lo contrario las personas los dejan tirados en las calles, avenidas, banquetas, obstruyendo, la mayoría de la veces, el paso de los peatones o de los vehículos, pudiendo provocar lamentables accidentes.

Bolio Rojas recordó que esta colecta de árboles inició el pasado 6 de enero y concluyó el viernes 10 de febrero, el objetivo de esta campaña fue dotar a los habitantes de la capital del Estado una opción para destinar de manera adecuada los residuos, los cuales el municipio convierte en abono.

Ya no se recogen en la calle

“Las personas ya no pueden ir a tirar sus árboles a estos centros de acopio porque ya no están programadas las recolecciones. Quien no sacó su pino puede solicitar a su empresa concesionaria de recolección de residuos el servicio, pero esto tiene un costo adicional”, aseguró.

Detalló que los pinos navideños recolectados se trasladaron a las oficinas de Servicios Públicos Municipales, ahí con la máquina trituradora estos árboles serán transformados en biomasa, la cual se incorporará en jardines y parques de la ciudad de Mérida, de esta forma tendrán un final distinto al relleno sanitario.

Agregó que este año se vio una mayor participación y respuesta de los ciudadanos, que acudieron a los centros de acopio que se habilitaron en las oficinas Oriente y Poniente de Servicios Públicos Municipales, el parque de Polígono 108, los Puntos Verdes de 60 Norte y en los fraccionamientos de Pensiones, Las Américas y Francisco de Montejo.

TE PUEDE INTERESAR:

Prevén que el Carnaval de Mérida deje hasta 200 toneladas de basura

Yucatán exportará basura a Europa con Planta de Transformación de Residuos

En Yucatán se genera la tecnología para que el hidrógeno verde sea más accesible