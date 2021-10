Comunicación padres e hijos, esencial para el regreso a la escuela

MÉRIDA, Yucatán.- Como parte de la Segunda Semana de la Salud Mental, la psicóloga Saydi Vázquez Alcocer ofreció la conferencia sobre el cuidado de la salud mental en el regreso a clases, en la que señaló que es importante que se adquieran hábitos para tener un proceso de adaptación adecuado a este nuevo cambio pero, además, lo más importante es que los padres de familia tengan una comunicación constante con los hijos para saber cómo se sienten durante este ciclo escolar.

En conferencia virtual indicó que durante la pandemia se detuvo la escolarización pero no el aprendizaje, por lo que se tuvieron que establecer factores para lograr la educación en línea.

Los factores físicos son esenciales, como alimentarse bien, cuidar la salud, entre otros, pero también están los emocionales, que son los que no se ven pero si hacen falta se puede perder hasta la vida misma.

“Muchas veces creemos que todo está bien con nuestros hijos, pero no tenemos ese espacio de convivencia para saber qué pasa en casa. Los papás deben de tomar en cuenta que aunque se vayan a trabajar y que los menores tomen clases en línea en el hogar no quiere decir que no vigilen sus actividades”, explicó.

La especialista dijo que también se deben fomentar factores protectores, como el autocuidado de toda la familia, el cual se va dando por el ejemplo que los mayores fomenten en los más pequeños.

De igual manera se debe practicar un estilo de vida saludable, que es otro de los factores, en el cual se vigile principalmente el horario de sueño de los hijos, porque muchos durante esta pandemia se descontrolaron; “se puede permitir de viernes para sábado o domingo pero entre semana también se está viendo esa práctica, que lo único que genera es que los menores despierten de mal humor o poco cooperativos para la escuela”, aseguró.

Los padres tienen que ser la fortaleza de los hijos, porque ellos estaban acostumbrados a su vida normal, pero al llegar la pandemia perdieron su vida social, sus amistades o hasta un familiar.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Admiten desventaja de las escuelas públicas frente a las privadas en el regreso a clases

Proponen que padres de familia trabajen con 'horarios flexibles' para que ayuden a sus hijos

Podría haber cuadros de ansiedad en estudiantes tras regreso a clases