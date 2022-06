"Se me antoja tu vida" ofrece una noche de romanticismo, nostalgia y talento

Y se nos antojó más, sí, el concierto que ofrecieron anoche Susana Zabaleta, Francisco Céspedes y Raúl Di Blasio en Mérida fue de una entrega mutua entre artistas y público, que terminó pasada la media noche.

Reunidos como parte de la gira “Se me antoja tu vida”, realizaron el concierto la noche del miércoles pasado, incluso compartieron que se sienten atraídos por Mérida, el propio Di Blasio salió de madrugada para hacer un recorrido por Paseo Montejo que compartió en su redes sociales.

La conexión que logran en el escenario es de otro nivel, al grado tal que el público les aplaudió todo, coreó y cantó con ellos, incluso disfrutó las bromas que se hicieron, donde Zabaleta albureó como buena mexicana, pero tanto Céspedes como Di Blasio como dos caballeros dieron elegantes capotazos.

El concierto que se realizó en el auditorio de La Isla, tuvo una gran aceptación, uno de los asistentes fue Diego Manzanero y su esposa, hijo del cantautor yucateco Armando Manzanero (+) a quien los tres homenajearon y junto con el público le rindieron aplausos de pie, incluso proyectaron aprovecharon algunas de las fotos que se tomaron con él, en diversos escenarios.

Susana Zabaleta se lució anoche con su interpretación de "Como yo te amé", de Armando Manzanero. pic.twitter.com/9AIvt36x0U — novedadesyuc (@NovedadesYuc) June 16, 2022

Previo a su presentación, la yucateca Estefanía Lavalle, abrió el concierto interpretando tres temas, incluso uno nuevo sencillo al que le están buscando nombre; minutos después, a las 21:34 los tres integrantes de “Se me antoja tu vida”, saludaron a los asistentes.

Susana salió con un vestido corto azul con lentejuelas, Céspedes con pantalón y saco blanco, y Di Blasio con pantalón y camisa azul rey y un saco blanco, que después de una hora se quitó “por el calor de Mérida”.

Comenzaron interactuando con “Quizás, quizás”, y así se fueron las horas del concierto, con canciones, bromas y saludos, apoyándose en cada canción o bien dejando el espacio para la interpretación especial de cada uno.

Susana tuvo dos cambios de vestuario más, usó un vestido negro largo con una abertura al frente sobre su pierna izquierda en la parte del homenaje a Manzanero, y para cerrar uso otro, uno blanco con rayas negras.

Francisco Céspedes emocionó a los #yucatecos al presentarse anoche en "Se me antoja tu vida". pic.twitter.com/atqxvM6OYE — novedadesyuc (@NovedadesYuc) June 16, 2022

Zabaleta dijo que la pérdida de este amigo los unió para sanar ese dolor, porque la música es lo único que ayuda y siempre mantiene presente a los artistas, e interpretaron Como yo te amé, Contigo aprendí, Ahora, Nos hizo falta tiempo, Esta tarde vi llover, junto con las canciones, recordaron algunas anécdotas que tuvieron cuando ensayaron o interpretaron en los escenarios con el maestro Manzanero.

También compartieron escenario con Los Juglares, con quienes cantaron La última noche, Quién será la que me quiera y un popurrí musical.

Armando Manzanero fue recordado durante el concierto.

Céspedes no perdió la oportunidad de cantar Remolino y Señora; Susana, Me vas a extrañar; y Di Blasio en el piano a Juan Gabriel, Cuando te conocí y otras más, no podía faltar el cierre con “ Se me antoja tu vida” interpretado por los tres.

El público vivió, disfrutó, coreó e incluso cantó con ellos más de dos horas y media, y cuando se despidieron a solicitud del público retornaron para interpretar otra canción más.

