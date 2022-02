Conoce cómo solicitar tu "descuento" por la falla en tu servicio de internet

MÉRIDA, Yucatán.- Este miércoles, una vez más se cayó por varias horas el servicio de internet de la empresa Izzi, y son frecuentes los fallos en esta compañía, así como en otras prestadores de servicios de telecomunicaciones.

Muy pocas personas lo saben, pero este tipo de afectaciones pueden generar una queja formal que obligará a que la empresa prestadora del servicio haga los descuentos proporcionales al tiempo en que el usuario resultó afectado.

Es decir, usted puede conseguir que su factura del mes siguiente venga con un descuento por el tiempo en que haya resultado con fallas en el servicio.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) explica que, de acuerdo con la NOM-184-SCFI-201, cuando se presentan fallas en la conexión a internet, los proveedores deben compensar a los usuarios con la parte proporcional del precio del servicio que dejó de prestarse, además de una bonificación de al menos 20 por ciento del monto del periodo de afectación.

La semana pasada, el fallo del servicio de Izzi fue de al menos 4 horas, y hoy también se reportó la interrupción del servicio de internet. Este tipo de casos se dan también con otras empresas, así que si usted resulta afectado, diríjase a la plataforma “Soy Usuario”, ingresando a la página https://www.soyusuario.ift.org.mx.

Ahí, siguiendo las indicaciones necesarias, se puede presentar una inconformidad, y la plataforma envía directamente la queja a los proveedores, que deben tener un primer contacto con los usuarios en un plazo no mayor a 48 horas.

Además, cuando se reciba el estado de cuenta, y si se considera que hay cargos indebidos, también deben presentar una inconformidad en la plataforma.

Sin duda, también hay que presentar la queja formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que también hará lo propio para contactar a los proveedores del servicio.

Cuando se inicia un procedimiento conciliatorio por una queja presentada ante Profeco o “Soy Usuario”, los operadores de telecomunicaciones no podrán suspender el servicio. Es decir, si por un pago no aclarado usted inicia una queja, aunque pase la fecha de corte del servicio no se le suspenderá éste.

Datos del IFT refieren que en el tercer trimestre de 2021, su plataforma “Soy Usuario” registró ocho mil 876 quejas, lo que significa un incremento de 1.8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. En el tercer cuarto, las empresas con más quejas recibidas en el servicio de internet fijo fueron Telmex (que tiene el mayor número de usuarios), Megacable, Totalplay e Izzi.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Esta es la razón por la que Yucatán se quedó horas sin internet

Reportan fallas en el servicio de internet de Izzi en Mérida y otras ciudades

¿Se cayó tu internet? Reportan fallas en el servicio de una conocida compañía