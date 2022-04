MÉRIDA, Yucatán.- El crecimiento urbano que registra la zona metropolitana de Mérida con sus desarrollos habitacionales y residenciales en las zonas poniente, norte y oriente explotará ahora en la zona sur con un nuevo proyecto de al menos siete mil viviendas para Umán, que se sumarán a nuevas obras de infraestructura definidas para esa área, como el nuevo aeropuerto internacional en Poxilá.

Sobre este punto, el director general de Uno Consulting, una empresa de asesoría inmobiliaria en Yucatán, Cristian Canto Villanueva, declaró que la construcción de desarrollos de vivienda después del Periférico de Mérida ya está generando retos importantes a los ayuntamientos de la zona metropolitana, porque se requiere de garantizar la movilidad a través de servicios de transporte público, nuevas carreteras y establecer un plan de desarrollo, porque se han dado casos de que se han construido unidades habitacionales que han quedado en el abandono, como el caso de Kanasín.

“Los presidentes municipales tienen que garantizar que los desarrollos de vivienda proyectados para establecerse fuera de la zona urbana cuenten con los servicios públicos necesarios para la movilidad, la comunicación y la calidad de vida de sus habitantes”, declaró Canto Villanueva.

Más fraccionamientos en Umán

En este contexto, el alcalde de Umán, Gaspar Ventura Cisneros Polanco dijo que ha recibido las solicitudes de cinco desarrolladores de vivienda para edificar al menos cuatro fraccionamientos, que concentrarán entre 500 y cuatro mil viviendas cada uno, para hacer un total de siete mil casas económicas y medias, respecto de los cuales en este momento está analizando su autorización, dado que implicará retos como el otorgamiento de servicios básicos como el transporte, carreteras de acceso, drenaje, agua potable, luz eléctrica y otros elementos.

“No vamos a permitir que ningún fraccionador llegue al municipio a invertir y hacer siempre su santa voluntad, hoy queremos, y soy aliado a los empresarios de la construcción, y les abro las puertas de Umán a todo empresario que quiera venir a hacer un fraccionamiento, a un empresario que quiera venir a invertir en Umán, pero siempre y cuando haga las cosas como se tienen que hacer y enmarcadas en la ley. Si va venir a construir que cumpla con lo que marcan las normas, las leyes de construcción porque es la única forma que podemos darle sentido al municipio de Umán”.

Cisneros Polanco agregó que estos proyectos de vivienda surgen en el marco del anuncio para construir el nuevo aeropuerto internacional en la comisaría de Poxilá, y de los acuerdos para el establecimiento de nuevas empresas en Umán.

Señaló que en años anteriores en Umán se construyeron fraccionamientos como Paseos de Itzincab que quedaron en el abandono, y agregó que los proyectos para establecer cinco nuevos fraccionamientos están destinados para áreas al exterior de la cabecera urbana.

“Desafortunadamente muchos fraccionamientos que se abrieron no tienen los servicios de calidad, y eso ya pasa a ser una carga para el municipio, cuando hay calles en buen estado de repente nos hemos topado con que en lugar de que haya calles hechas con concreto caliente no está con la carpeta caliente sino con la carpeta fría; imagínate que hay fraccionamientos que no tienen ni siquiera dos años y ya prácticamente no tienen calles", indicó.

"Hoy les estamos diciendo, yo acepto que vengas a invertir, que haya trabajo y vivienda, pero sólo te pido una cosa, que hagas las cosas bien, y si lo haces así el beneficiario será el umanense. Este año nosotros en el rubro del Ramo 33 estamos destinando el 60 por ciento para obras públicas con pavimentación de calles”, declaró el entrevistado.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Inflación dispara los precios de las casas y terrenos en Yucatán

Cada vez más gente de otros estados compra casa en Mérida

Mérida crece y crece: en 2022 habrá 30 nuevos fraccionamientos o edificios en la ciudad