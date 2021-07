Familias de Kinchil defendieron a capa y espada su fuente de ingresos

MÉRIDA, Yucatán.- Pobladores del municipio de Kinchil se declaran a favor de la granja y en defensa de decenas de empleos, que les han dado la oportunidad de mejorar su economía y la de sus familias.

Luego de participar en la jornada de la consulta indígena, que se llevó a cabo durante la jornada dominical, destacaron algunos de los beneficios que han tenido como trabajadores de la granja porcícola.

Al respecto, la ciudadana Patricia Dzul Tzuc aseguró que las granjas significan opciones de empleo para muchas familias, pues son más de 800 personas que ahí laboran y la pandemia les ha afectado, por lo que no se pueden dar el lujo de quedarse sin trabajo.

Destacó que su esposo, sus primos y su padre trabajan ahí, por lo que al menos tres familias dependen de los ingresos que generan, al laborar para la granja porcícola.

Lamentó que algunas personas estén en contra de la granja, pero son las personas que ni siquiera son de la comunidad, pero sí acudieron a emitir su voto.

“Lo malo es que vino gente que no vive acá, son de Mérida, con qué derecho vienen a opinar si no les afecta para nada y eso no es congruente con lo que están haciendo”, explicó.

Se difundió mucha información falsa

Por su parte, Alejandro Tzuc Tec reconoció que hay mucha información falsa que se difundió de otras granjas que no son de Yucatán para confundir a la población, pero no están autorizados para brindarla, pues hay autoridades en la materia, las cuales realizan diversas acciones de vigilancia en la granja.

Detalló que es trabajador de la granja, en el área de tratamiento de aguas, y si se lleva un proceso de tratamiento y manejo adecuado que a diario realiza desinfección.

Indicó que lleva más de cuatro años laborando en la granja y son más de 800 personas de la población que se benefician con un puesto laboral en el Rastro y la granja porcícola.

“Las granjas nunca cerraron con la pandemia, siempre fueron esenciales y siguieron funcionando y nosotros pues de ahí comemos. No hay alguien que respalde la consulta, ellos lo están haciendo y no puedes pelear con ellos porque hasta votan dos veces y hay gente de fuera que está votando”, detalló.

Reconoció que de cerrar la granja las familias se quedarían sin sustento pues viven directamente de ahí y ha prosperado por la empresa y tienen las prestaciones de ley y sueldo bien pagados.

Granjas, generadoras de empleos

A su vez, Severo Chuil Dzib explicó que realizar la consulta está bien para que la ciudadanía vea la realidad de las cosas y que las granjas además de generar empleos, cuentan con sistemas de tratamiento de aguas y no dañan el manto freático como dicen.

Además los trabajadores de ahí han mejorado mucho porque sus salarios son buenos y la economía de sus familias es buena.

De igual modo, agregó que hay personas que entran a las granjas y rompen tuberías de los ductos del agua y toman fotos para decir que se la empresa tira el agua.

“Los empleos son sumamente básicos para las familias y esto nos debe servir como una experiencia y una reflexión también porque no tenemos la manera de pensar igual pero si hay que analizar bien las cosas por la situación y hay que hablar con la verdad y no decir mentiras”, recalcó.

