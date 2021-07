Yucatán reporta 228 nuevos contagios de coronavirus y 19 fallecimientos

MÉRIDA, Yucatán.- Continúa elevado el número de personas hospitalizadas en Yucatán por coronavirus, ya que este sábado se reportaron 314, además de que hubo 19 personas fallecidas, con edades que van de los 33 a los 84 años.

El reporte del Covid-19 de este día refiere que hubo también 228 nuevos contagios, que dan un total de 51 mil 696 casos acumulados en el estado en todo el tiempo que lleva la pandemia.

De los 228 nuevos contagios de coronavirus, 93 fueron en Mérida, 17 en Kanasín, 13 en Umán, 11 en Tizimín, 10 en Hunucmá, 8 en Motul y en Ticul, 6 en Maxcanú, Progreso y Tekax, 5 en Valladolid, 4 en Acanceh, Izamal y Kinchil, 2 en Baca, Chapab, Chichimilá, Dzan y Tecoh, 1 en Buctzotz, Celestún, Chacsinkín, Chemax, Dzemul, Halachó, Hoctún, Homún, Mama, Oxkutzcab, Río Lagartos, Sacalum, Samahil, Seyé, Sinanché, Sotuta, Temozón, Timucuy, Tixcacalcupul, Tixkokob, Tixpéual y Tzucacab, y 1 foráneo.

Mérida ya tiene hasta este día 31 mil 553 casos positivos acumulados, de los cuales ocho mil 795 son en la zona norte, ocho mil 118 en la zona oriente, dos mil 927 en la zona centro, cuatro mil 396 en la zona sur, y siete mil 317 en la zona poniente.

Fallecimientos por coronavirus en Yucatán

En cuando a los 19 fallecimientos, fueron 14 hombres y 5 mujeres, que a continuación se detallan:

Femenino 84 años de Conkal, sin comorbilidades.

Masculino 48 años de Mérida, sin comorbilidades.

Femenino 79 años de Ticul, DM.

Masculino 44 años de Maní. Obesidad.

Masculino 65 años de Mérida. Sin comorbilidades.

Femenino 75 años de Mérida. Enfermedad cardiovascular.

Masculino 39 años de Dzan. Obesidad.

Masculino 33 años de Mérida. Obesidad.

Masculino 41 años de Mérida. Obesidad/Tabaquismo.

Femenino 58 años de Dzilam González. HAS.

Masculino 40 años de Ticul. Obesidad.

Masculino 80 años de Mérida. Sin comorbilidades.

Masculino 46 años de Conkal. Sin comorbilidades.

Masculino 55 años de Mérida. HAS/Inmunosupresión.

Masculino 66 años de Mérida. DM.

Masculino 66 años de Chemax. HAS.

Masculino 57 años de Kanasín. DM.

Masculino 57 años de Tekax. DM/Obesidad.

Masculino 59 años de Mérida. Tabaquismo.

Siglas: HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA (HAS), DIABETES MELLITUS (DM) e INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC).

En total, son cuatro mil 819 las personas fallecidas a causa del coronavirus.

De los casos activos, dos mil 62 están estables, aislados, monitoreados y presentan síntomas leves. Otros 314 están en hospitales públicos y en aislamiento total.

